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    Функціонери з Південної Кореї звинуватили тренера збірної Росії з волейболу в расизмі

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    Старший тренер жіночої збірної Росії з волейболу Сержіо Бузато - Функціонери з Південної Кореї звинуватили тренера збірної Росії з волейболу в расизмі
    Старший тренер жіночої збірної Росії з волейболу Сержіо Бузато
    Фото: Євроспорт

    Скарга буде направлена до Міжнародної (FIVB) і Всеросійську (ВФВ) федерації волейболу

    Представники Федерації волейболу Південної Кореї хочуть подати скаргу на старшого тренера жіночої збірної Росії італійця Сержіо Бузато за жест, в якому корейці побачили прояв расизму, інформує Yonhap.

    4 серпня російські волейболістки з рахунком 3:2 обіграли Корею в матчі відбіркового турніру до Олімпіади в Токіо і завоювали путівку на Ігри-2020. Після закінчення зустрічі з'явилася фотографія, на якій Бузато розтягує пальцями повіки, показуючи вузькі очі.

    «Ми намагаємося підтвердити, чи є покарання за так дії в Міжнародній федерації волейболу. Необхідно вжити заходів, щоб подібне більше не повторювалося», - йдеться в заяві Південнокорейської волейбольної асоціації.

    Скарга буде направлена до Міжнародної (FIVB) і Всеросійську (ВФВ) федерації волейболу.

    Джерело: Чемпионат.com

    Росія Південна Корея волейбол расизм жест
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