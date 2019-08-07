Функціонери з Південної Кореї звинуватили тренера збірної Росії з волейболу в расизмі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Старший тренер жіночої збірної Росії з волейболу Сержіо Бузато Фото: Євроспорт

Скарга буде направлена до Міжнародної (FIVB) і Всеросійську (ВФВ) федерації волейболу

Представники Федерації волейболу Південної Кореї хочуть подати скаргу на старшого тренера жіночої збірної Росії італійця Сержіо Бузато за жест, в якому корейці побачили прояв расизму, інформує Yonhap.

4 серпня російські волейболістки з рахунком 3:2 обіграли Корею в матчі відбіркового турніру до Олімпіади в Токіо і завоювали путівку на Ігри-2020. Після закінчення зустрічі з'явилася фотографія, на якій Бузато розтягує пальцями повіки, показуючи вузькі очі.

«Ми намагаємося підтвердити, чи є покарання за так дії в Міжнародній федерації волейболу. Необхідно вжити заходів, щоб подібне більше не повторювалося», - йдеться в заяві Південнокорейської волейбольної асоціації.

Скарга буде направлена до Міжнародної (FIVB) і Всеросійську (ВФВ) федерації волейболу.

Джерело: Чемпионат.com