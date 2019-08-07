В МЗС попередили про фейк щодо атакованого українського літака в Лівії
В мережі розповсюджується інформація про те, що український Іл-76 нібито доставляв контрабандний вантаж зброї з Туреччини в аеропорт Місрата
У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про те, що український літак ІЛ-76ТД, атакований в аеропорту Лівії, перевозив контрабандний вантаж зброї.
Відповідну заяву опублікував у Twitter тимчасово виконуючий обов'язки глави МЗС Єгор Божок.
«Нова дезінформація про Україну. Підозрюються вуха Росії», - написав Божок, розмістивши посилання на сайт, де стверджується, що український Іл-76 нібито доставляв контрабандний вантаж зброї з Туреччини в аеропорт Місрата.
Be careful! New #misinformation about #Ukraine. Ears of #Russia suspected here . #stopfakenews #stopfakе https://t.co/lPc28WlTDt #ООН #контрабанда #libya #Ливия #ВТС #Украина #misrata #Турция #потери #lnaf #Ил76ТД #alqaeda #gna— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 7 августа 2019 г.
Раніше повідомлялося, що в аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів був знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем.
За даними МЗС України, внаслідок атаки 5 серпня в аеропорту Місрата зруйнована хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені документи штурмана.
Екіпаж літака у повному складі евакуювали у безпечне місце, повідомили в міністерстві.