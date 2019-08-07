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    В МЗС попередили про фейк щодо атакованого українського літака в Лівії

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    <span>Під час розвантаження український літак був пошкоджений унаслідок ракетної атаки на аеропорт Місрата</span> - В МЗС попередили про фейк щодо атакованого українського літака в Лівії
    Під час розвантаження український літак був пошкоджений унаслідок ракетної атаки на аеропорт Місрата

    В мережі розповсюджується інформація про те, що український Іл-76 нібито доставляв контрабандний вантаж зброї з Туреччини в аеропорт Місрата

    У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про те, що український літак ІЛ-76ТД, атакований в аеропорту Лівії, перевозив контрабандний вантаж зброї.

    Відповідну заяву опублікував у Twitter тимчасово виконуючий обов'язки глави МЗС Єгор Божок.

    «Нова дезінформація про Україну. Підозрюються вуха Росії», - написав Божок, розмістивши посилання на сайт, де стверджується, що український Іл-76 нібито доставляв контрабандний вантаж зброї з Туреччини в аеропорт Місрата.

    Раніше повідомлялося, що в аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів був знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем.

    За даними МЗС України, внаслідок атаки 5 серпня в аеропорту Місрата зруйнована хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені документи штурмана.

    Екіпаж літака у повному складі евакуювали у безпечне місце, повідомили в міністерстві.

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