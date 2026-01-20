Головна Країна Політика
Президент знайшов посаду для опального ексвіцепрем'єра Кубракова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент знайшов посаду для опального ексвіцепрем'єра Кубракова
Колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктур займатиметься питаннями інфраструктури та взаємодії з громадами
фото: Офіс президента

Олександр Кубраков, якого фактично було вигнано з уряду, став позаштатним радником глави держави

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №66/2026.

«Призначити Кубракова Олександра Миколайовича радником президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)», – йдеться в документі.

Президент знайшов посаду для опального ексвіцепрем'єра Кубракова фото 1

Нагадаємо, Верховна Рада у травні 2024 року проголосувала за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці.

Відставці Кубракова передували претензії та звинувачення на адресу урядовця. Деякі з них були досить дивні: наприклад, віцепрем'єру закидали недостатній захист зруйнованої російськими ракетами Трипільської ТЕС, хоча це питання взагалі не в його компетенції. Вважається, що справжньою причиною звільнення урядовця, який тривалий час був фаворитом глави держави, є Офіс президента.

У липні 2025 року працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Опісля Кубраков висловився щодо обшуків, проведених у нього ДБР у межах справи про ймовірні шахрайські дії нардепа Євгенія Шевченка.

Вже у 2026 році президент Володимир Зеленський несподівано зустрівся з ексвіцепрем'єром з відновлення України Олександром Кубраковим. Вони обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України.

Водночас Кубраков назвав розмову з президентом відвертою та конструктивною. «У ці критичні для всієї країни дні особливо важливо працювати спільно для підтримки та захисту людей. Готовий спрямувати всю свою експертизу та досвід на реалізацію проєктів, що зміцнюють стійкість нашої економіки та інфраструктури. Працюємо на результат», – підкреслив він.

До слова, у 2025 році тодішній міністр оборони Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський радник Олександр Кубраков

