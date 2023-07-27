Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер
Фактично йдеться про заміну аварійного мосту, зведеного 60 років тому, який з’єднує Хмельницький із селом Олешин, що ввійшло у міську громаду
фото з відкритих джерел

Ціна питання – 106 млн грн

Служба місцевих доріг Хмельниччини 26 липня підписала договір із АТ «Ю АР ДІ» (URD) на будівництво моста через річку Південний Буг у хмельницькому мікрорайоні Гречани. Загальна вартість робіт становить 105,77 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

«Ю АР ДІ» був єдиним учасником. Пропозиція підрядника виявилася на 1,63 млн грн меншою від очікуваної вартістю закупівлі (107,4 млн грн). Усі будівельні роботи фірма повинна здати до кінця жовтня 2024 року.

Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер фото 1
скріншот із системи ProZorro

Фактично йдеться про заміну аварійного мосту, зведеного 60 років тому, який з’єднує Хмельницький із селом Олешин, що ввійшло у міську громаду. Також повідомлялося, що новий міст буде розрахований на дві смуги для руху авто, два тротуари і дві велодоріжки.

При цьому ремонт не відбуватиметься коштом міського бюджету. Наприкінці червня рішенням сесії депутати міськради делегували державній установі «Служба місцевих доріг Хмельниччини» (засновником є Хмельницька ОДА) повноваження замовника будівництва мосту у мікрорайоні Гречани. Таким чином, місцева влада переклала фінансовий тягар з будівництва мосту на плечі держбюджету.

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, АТ «Ю АР ДІ» належить нардепу-мажоритарнику з Хмельницького Сергію Лабазюку. До липня 2022 року фірма називалася «Хмельницьке ШБУ №56» і входила у топ-10 підрядників України, які до великої війни реалізовували президентський проєкт «Велике будівництво».

Сам Лабазюк запам’ятався тим, що час від часу потрапляє у скандали. Так, у 2012 році у Хмельницькому він, як кандидат-самовисуванець в окрузі № 188, обматюкав і пригрозив розправою журналісту, а пізніше назвав цей випадок політичною провокацією. Роздратування політика викликало прохання прокоментувати ситуацію з ремонтом місцевої автодороги, який виконувала підконтрольна політику фірма. Після того, як Лабазюк таки виграв вибори, він не поспішав приступати до роботи, а поїхав відпочивати за кордон.

У 2016 році Лабазюк публічно попросив пробачення в силовиків за опір, який чинився під час обшуків. Слідчі дії проводили у справі, в якій службові особи шляхом зловживання своїм службовим становищем, неправомірно сприяли суб’єктам господарювання у забезпеченні їх перемоги при закупівлі робіт із поточного ремонту автодоріг. Під час проведення силовиками обшуків на підконтрольних Лабазюку підприємствах чинив опір правоохоронцям і навіть один із них потрапив у лікарню з травмами середньої ступені важкості.

Читайте також:

Теги: дороги війна Сергій Лабазюк Хмельницький ProZorro

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Критику Пригожина на адресу Міноборони нишком підтримує частина військових
Внутрішньоросійський етап війни
24 липня, 13:00
«Лавров став заручником своїх злочинів і тепер, яке б рішення не прийняв – все одно він буде у програші»
Лаврову мерехтить Гаага
30 червня, 07:09
Бойовики Євгена Пригожина
Найефективніший підрозділ РФ більше не воюватиме в Україні – Буданов
29 червня, 15:45
Андрющенко каже, 35 тис. російських військових перебуває на території Маріуполя та району
Росіяни масово завозять солдатів у Маріуполь для «м’ясних штурмів» – Андрющенко
13 липня, 09:33
Український президент Володимир Зеленський та міністр оборони Британії Бен Воллес
Зеленський відповів Воллесу, який хоче більше подяки від України (відео)
12 липня, 19:06
Уповільнивши наступ ЗСУ, російські війська потім намагаються завдавати ударів по українській бронетехніці
Росія вдалася до нової тактики, щоб зірвати український контрнаступ
4 липня, 09:21
НАЗК буде перевіряти, в тому числі, наявність майна, фінансових зобов'язань, транспортних засобів всіх близьких осіб
Не тільки воєнкомів. Стало відомо, на кого ще чекають перевірки через корупцію
21 липня, 11:15
У результаті ІПСО хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь
Як росіяни намагаються зірвати контрнаступ: дані розвідки
12 липня, 16:34
Хакерська група APT29 є підрозділом Служби зовнішньої розвідки Росії
Російські хакери атакували дипломатів в Україні: деталі
13 липня, 07:38

Економіка

Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер
Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер
Зеленський повернув довоєнні податки
Зеленський повернув довоєнні податки
Банки планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення
Банки планують пом’якшити умови кредитування для бізнесу та населення
Найближчим часом ДТЕК Ахметова очікує рішення Гаазького арбітражу проти Росії за кримські активи
Найближчим часом ДТЕК Ахметова очікує рішення Гаазького арбітражу проти Росії за кримські активи
Вихід Кремля з зернової угоди відкриває нові можливості для України – ЗМІ
Вихід Кремля з зернової угоди відкриває нові можливості для України – ЗМІ
Шмигаль розповів, як Україна готується до зими
Шмигаль розповів, як Україна готується до зими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
У Криму лунають вибухи, чути пуски ракет. Окупанти підняли в небо авіацію (відео)
25K
УПЦ МП взялася за священників, які закликали Онуфрія відректися РПЦ
25K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку (мапа)
24K
Окупанти запустили ракети з 12 бортів Ту-95
23K
«За вбивство менше дають». Держава змінює підходи до колаборантів
9301
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Сьогодні, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
Вчора, 18:57
Арешт військкома Борисова та новий пакет допомоги США. Головне за 25 липня
25 липня, 21:00
ЗСУ ліквідували ще один російський гелікоптер: зведення Генштабу
25 липня, 18:50
Знищено ракетні комплекси та засоби ППО: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
25 липня, 06:42

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту