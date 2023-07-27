Велике будівництво у тилу. Компанія скандального нардепа знову отримала «жирний» тендер

Фактично йдеться про заміну аварійного мосту, зведеного 60 років тому, який з’єднує Хмельницький із селом Олешин, що ввійшло у міську громаду

Ціна питання – 106 млн грн

Служба місцевих доріг Хмельниччини 26 липня підписала договір із АТ «Ю АР ДІ» (URD) на будівництво моста через річку Південний Буг у хмельницькому мікрорайоні Гречани. Загальна вартість робіт становить 105,77 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ю АР ДІ» був єдиним учасником. Пропозиція підрядника виявилася на 1,63 млн грн меншою від очікуваної вартістю закупівлі (107,4 млн грн). Усі будівельні роботи фірма повинна здати до кінця жовтня 2024 року.

скріншот із системи ProZorro

Фактично йдеться про заміну аварійного мосту, зведеного 60 років тому, який з’єднує Хмельницький із селом Олешин, що ввійшло у міську громаду. Також повідомлялося, що новий міст буде розрахований на дві смуги для руху авто, два тротуари і дві велодоріжки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому ремонт не відбуватиметься коштом міського бюджету. Наприкінці червня рішенням сесії депутати міськради делегували державній установі «Служба місцевих доріг Хмельниччини» (засновником є Хмельницька ОДА) повноваження замовника будівництва мосту у мікрорайоні Гречани. Таким чином, місцева влада переклала фінансовий тягар з будівництва мосту на плечі держбюджету.

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, АТ «Ю АР ДІ» належить нардепу-мажоритарнику з Хмельницького Сергію Лабазюку. До липня 2022 року фірма називалася «Хмельницьке ШБУ №56» і входила у топ-10 підрядників України, які до великої війни реалізовували президентський проєкт «Велике будівництво».

Сам Лабазюк запам’ятався тим, що час від часу потрапляє у скандали. Так, у 2012 році у Хмельницькому він, як кандидат-самовисуванець в окрузі № 188, обматюкав і пригрозив розправою журналісту, а пізніше назвав цей випадок політичною провокацією. Роздратування політика викликало прохання прокоментувати ситуацію з ремонтом місцевої автодороги, який виконувала підконтрольна політику фірма. Після того, як Лабазюк таки виграв вибори, він не поспішав приступати до роботи, а поїхав відпочивати за кордон.

У 2016 році Лабазюк публічно попросив пробачення в силовиків за опір, який чинився під час обшуків. Слідчі дії проводили у справі, в якій службові особи шляхом зловживання своїм службовим становищем, неправомірно сприяли суб’єктам господарювання у забезпеченні їх перемоги при закупівлі робіт із поточного ремонту автодоріг. Під час проведення силовиками обшуків на підконтрольних Лабазюку підприємствах чинив опір правоохоронцям і навіть один із них потрапив у лікарню з травмами середньої ступені важкості.