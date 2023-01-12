США поглиблюють своє втручання у війну в Україні

Українські військові вирушають до США навчатися працювати на ЗРК Patriot

Американські чиновники заявили 10 січня, що Пентагон планує прийняти українських військових у Сполучених Штатах для навчань із використання систем протиракетної оборони Patriot. Навчання проходитиме у Форт-Сіллі – великому об’єкті, що охоплює приблизно 145 квадратних миль на південний захід від Оклахома-Сіті. Розпочатися воно може вже наступного тижня. У цьому місці відбувається базове навчання американської армії з протиракетної оборони Patriot. Окрім того, тут військові проходять вишкіл і з інших програм, призначених для навчання американського персоналу маневрам польової артилерії.

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Цей крок став наступним після рішення президента Байдена минулого місяця про схвалення передачі системи Patriot Україні, яка упродовж багатьох тижнів змушена була терпіти потужні російські ракетні атаки на її енергетичну мережу та іншу життєво важливу інфраструктуру. Минулого тижня Німеччина також оголосила, що надішле батарею для системи Patriot з метою посилення протиповітряної оборони України, оскільки мільйони українців стикаються з постійними відключеннями електроенергії, через які в багатьох містах виникає багато проблем з опаленням, світлом та доступом до Інтернету.

Пентагон намагатиметься «надати можливості, необхідні не лише для захисту, але й для повернення територій»

Оскільки війна в Україні триває вже майже рік, офіційні особи США описують бойові дії як частково «заморожені». Упродовж останніх тижнів російські війська зосередили свої зусилля на обстрілі східних міст Бахмут і Соледар, де бої дотепер були дуже інтенсивними, але так і не принесли жодній зі сторін значних успіхів на полі бою.

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Глава російської приватної компанії найманців Вагнера Євгеній Пригожин заявив у вівторок, що його сили захопили Соледар. На його каналі Telegram було показано фото, на якому стверджувалося, що підрозділи Вагнера перебувають в тунелях соляних шахт цього міста. Проте наразі так і не вдалося встановити достовірність цього фото шляхом незалежної перевірки. Міністерство оборони Великої Британії нещодавно заявило, що російські війська та вагнерівці «ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту».

Один із високопоставлених військових чиновників США, виступаючи цього тижня на умовах анонімності, згідно з основними правилами, встановленими Пентагоном, охарактеризував протистояння як «справді жорстоке», з «тисячами й тисячами» артилерійських снарядів, випущених російськими та українськими силами. Сполучені Штати оцінили, що упродовж останніх кількох тижнів було вбито або поранено понад 100 тис. військових з обох країн.

Речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив журналістам у вівторок, що підготовку Patriot пройдуть близько сотні українських солдатів для «експлуатації, обслуговування та підтримки» оборонної системи шляхом навчання, яке триватиме «кілька місяців». Стільки ж потрібно для роботи з батареєю Patriot, яка зазвичай включає вісім пускових установок, кожна з яких здатна нести від чотирьох до 16 готових до стрільби ракет, залежно від типу боєприпасу.

Американські війська зазвичай проходять близько року навчання на Patriot, перш ніж використовують його в польових умовах. Пентагон шукає способи скоротити цей графік навчання для українських сил, враховуючи нагальну потребу вивчити їх та відправити додому.

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«Ми точно не хочемо робити нічого, що поставило б під загрозу їхню здатність продовжувати боротьбу, — сказав Райдер. — Але врешті-решт це рішення мають прийняти українці, з точки зору того, скільки військ вони можуть дозволити собі вивести за межі лінії оборони, щоб провести навчання».

За словами Райдера, реалізація проєкту на базі Форт-Сілл, де вже створена відповідна школа, допоможе Сполученим Штатам «пришвидшити» навчання під керівництвом персоналу армії США. За його словами, окремо від американських студентів українські військові навчатимуться в аудиторіях, на самій системі Patriot і в лабораторії моделювання.

Райдер додав, що Пентагон не має інших планів направляти українські війська до Сполучених Штатів для тренувань щодо додаткових систем озброєння, хоча він не виключає такої можливості, якщо виникне така необхідність у майбутньому. За його словами, адміністрація залишається «гнучкою».

Батареї американських ракет Patriot у Польщі, які ми бачили у квітні, розташовані для перехоплення загроз Фото: Сержант 1-го класу Крістофер Сміт/10-е командування протиракетної оборони армії

Путін бурхливо обурювався участю у війні країн НАТО, називаючи зусилля Сполучених Штатів та їхніх союзників навчати та озброювати Україну актами співучасті. Він неодноразово попереджав, що якщо Росія відчує загрозу з боку зовнішніх сил, вона без вагань завдасть удару у відповідь. Зі свого боку, Кремль звернувся до противників США, Ірану та Північної Кореї, щоб допомогти поповнити свої запаси зброї, оскільки санкції Заходу завдали чималих проблем його оборонній промисловості.

Радник Путіна з безпеки Микола Патрушев заявив в інтерв’ю, опублікованому цього тижня в російських ЗМІ, що події в Україні «є не зіткненням між Москвою та Києвом», а «військовим протистоянням між НАТО, і насамперед Сполученими Штатами та Англією з Росією». Інструктори НАТО, за словами Патрушева, ведуть українські війська на смерть.

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«Чим швидше громадяни України зрозуміють, що Захід воює проти Росії їхніми руками, тим більше життів буде врятовано», – сказав Патрушев.

Система Patriot, вперше використана під час бойових дій у війні в Перській затоці для знищення іракських ракет «Скад», заснована на складному радарі для відстеження вхідних загроз, включаючи крилаті та балістичні ракети, і, своєю чергою, запускає ракети великої дальності для їх перехоплення. Як правило, розміщується на задній частині вантажівки. Для її функціонування потрібен екіпаж із принаймні трьох солдатів, а для підтримки працездатності системи необхідна значна підтримка.

План проведення тренувань у Форт-Сіллі, про який вперше повідомило видання CNN, з’явився в той момент, коли адміністрація Байдена взробила низку кроків, спрямованих на перетворення української армії з сили, яка в насамперед здатна зупинити наступ Росії, на силу, здатну проводити успішніші наступальні операції й повернути окуповані українські території.

Високопоставлені чиновники США заявили, що Пентагон також готується тренувати сотні українських солдат одночасно на американському об’єкті в Німеччині, починаючи з цього місяця. При цьому зосередитися вони мають на тому, що американські військові називають «загальновійськовою війною». Концепція об’єднує наземні операції з використанням далекобійної артилерії, авіації та інших видів зброї. Розширена програма навчання в Німеччині, яка розроблялася упродовж багатьох місяців, була публічно оголошена минулого року в грудні напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону, де він просив про додаткову допомогу.

Останніми тижнями Байден схвалив широке розширення поставок зброї Україні, а в п’ятницю Сполучені Штати заявили, що надішлють важкоброньовані бойові машини Bradley, самохідну артилерію та тисячі боєприпасів для їхньої підтримки. Це має на меті «змінити динаміку» на полі бою та дати змогу українським силам досягти більшого прогресу вздовж лінії фронту, яка місяцями залишалася здебільшого нерухомою, заявили офіційні особи з питань оборони США.

Розпочавши тренування військових в Оклахомі, США показують, що поглиблюють своє втручання у війну в Україні

Тим часом українські чиновники продовжують шукати додаткові можливості, якими наразі не володіють їхні військові: мова йде про західні бойові танки, як-от «Абрамс», виготовлені у Сполучених Штатах. Вашингтон не хотів виконувати всі запити Зеленського щодо передової зброї, пам’ятаючи про загрозу Путіна вжити заходів у відповідь, а також про вимоги до підготовки та підтримки, які висуває кожна нова система.

У вівторок Райдер заявив, що американські та українські офіційні особи продовжуватимуть обговорювати те, що потрібно Україні, і що Пентагон намагатиметься «надати їм можливості, необхідні не лише для захисту своєї країни, але й для повернення територій». Більше він не став нічого уточнювати.

Схвалений у п'ятницю пакет включав військову техніку на суму понад $3 млрд. Це був найбільший трансфер з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому. Після вторгнення Байден схвалив передачу зброї на суму $24,2 млрд.

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Опитування показують, що широка підтримка американцями допомоги Україні впала упродовж останнх місяців – це сталося у відповідь на заяви деяких республіканців про те, що федеральний уряд безвідповідально витрачає такі суми, у той час як Сполучені Штати стикаються з економічними труднощами. Новоспечена більшість у Палаті представників Республіканської партії пообіцяла ретельно вивчити програми допомоги адміністрації, хоча десятки мільярдів доларів на допомогу Україні, затверджені в останньому бюджетному циклі, залишаються доступними.

У написанні цього матеріалу допомагали Ерін Каннінгем і Карен ДеЯнг

Джерело: The Washington Post

Переклад з англійської Вікторії О. Романчук,

відповідального секретаря журналу «Універсум»,

членкині Національної спілки журналістів України,

членкині Organisation Mondiale de la Presse Periodique (Brussels, Belgium)