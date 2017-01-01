Ноябрьский ценопад: какие продукты подешевели

Снижение цен прекратится через две-три недели

В Украине - сезон дешевых продуктов. В цене упали сахар, гречневая крупа, подсолнечное масло, овощи из борщового набора. Эксперты объясняют это избытком предложения и благоприятной для товара погодой, не требующей больших затрат на хранение корнеплодов. И прогнозируют, что ценопад на эти товары продлится еще максимум три недели - до середины



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Снижение цен прекратится через две-три недели

В Украине - сезон дешевых продуктов. В цене упали сахар, гречневая крупа, подсолнечное масло, овощи из борщового набора. Эксперты объясняют это избытком предложения и благоприятной для товара погодой, не требующей больших затрат на хранение корнеплодов. И прогнозируют, что ценопад на эти товары продлится еще максимум три недели - до середины декабря, пишет «Сегодня».

Подешевело

Как видно из последних данных Госслужбы статистики и мониторинга журналистами цен на продовольственных рынках и в крупных торговых сетях, самое большое снижение цен наблюдается на сахар и гречку.

Так, «песок» на развес подешевел за два месяца на 25% - с 16-16,5 грн/кг до 12-12,25. Гречневая крупа подешевела на 22% - с 23-23,5 грн/кг до 19-19,3 грн, а в магазинах экономсегмента ее можно купить даже по 16 грн за кило. Стало доступнее и подсолнечное масло - от скидок в 4-5% на литре (1-2 грн) до 25% по обнаруженной акции (при покупке трех литров еще 1 л - за 1 коп.).

Из борщевого набора, по данным Госстатистики, больше всего снизились цены на капусту (в среднем на 1,7 грн/кг, или до 4,17 грн за кг), морковь (на 1,5 грн/кг, или до 6,38 грн за кг) и лук (на 1,4 грн/кг, или до 5,02 грн за кг).

Картофель подешевел немного - на 70 коп/кг, или до 5,78 грн за кг. И только свекла осталась в той же цене - в среднем 5,38 грн/кг.

Производители и эксперты

Падение цен на сахар специалисты объясняют его перепроизводством - по информации ассоциации «Укрцукор», все сахарные заводы сварят в этом сезоне 2 млн т сахара. В 2016 году было 1,6 млн т, что соответствует внутреннему потреблению, плюс около 500 тыс. т переходящих запасов на складах.

Также, по словам директора Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, цены на сахар упали за счет большого предложения - заводы готовы продать его дешевле, но получить живые деньги для погашения кредитов и выплаты зарплаты сотрудникам.

«Сейчас цены на сахар у нас ниже мировых на 1,5-2 грн/кг, но к январю выровняются. Цены на гречку были завышены на волне прошлогоднего дефицита почти вдвое, до 35 грн/кг, теперь из-за снижения спроса и хорошего урожая они падают. Овощи дешевеют, так как многие хозяйства распродают их с полей (морковь, свекла), чтобы не тратиться на перевозку, закладку на хранение», - объяснил Дорошенко.

По словам эксперта аграрного рынка Федора Рыбакова, одновременно снизился спрос на овощи и корнеплоды со стороны населения, которое уже сделало запасы в сентябре-октябре, считая, что дешевле не будет.

«Через две-три недели, когда похолодает, снижение цен прекратится, производители заложат корнеплоды на хранение, и к январю составляющие борщнабора подорожают на 1,5-2 грн/кг», - уверен Рыбаков.

Новогодние сюрпризы: икра и цитрусы

Пока украинцы готовятся к Новому году, скупая шпроты и шоколад, эксперты обещают не только удорожание овощей, но и удешевление цитрусовых и деликатесов.

«Как раз собирают урожай цитрусовых, поэтому в декабре в Украине всегда цены в рознице падают на них на 20-30%, или на 10-12 грн/кг, - говорит президент Украналитцентра Александр Охрименко. - Из-за того, что в этом году хорошо уродившие украинские яблоки стоят вдвое дешевле скоропортящихся бананов, спрос на бананы подупал, и торговля вынуждена снизить цены с 26-28 грн/кг до 22-24. Но самое главное - это ценопад на красную икру, расфасованную в Украине (ввоз ее из РФ запрещен из-за санкций. - Ред.). Икры в бочках завезли много, спрос небольшой, о чем говорит навязчивая телереклама, а товар скоропортящийся, поэтому перед Новым годом возможны скидки до 90-100 грн за 120-140-граммовую баночку».

Мониторинг, который провели журналисты показал: икра подешевела, но пока символически.

«Перед Новым годом ожидайте серьезных акций и распродаж на красную икру, но какими они будут, пока сказать сложно», - сказал топ-менеджер одной из торгсетей Владимир Молчанов.