Ужасные украинские дороги: когда они станут лучше

Украина занимает 137-е место из 144 стран мира по качеству дорог

Ежегодное недофинансирование украинских дорог протяженностью 169,6 тыс. км привело к их изношенности на 95-97%. Из-за состояния автомагистралей вместо скорости 60-70 км/час автомобили ездят в среднем 30 км/час, отмечают в «Укравтодоре». В 2016 году в Украине отремонтировали 816 км дорог – это полпроцента от протяжности



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Украина занимает 137-е место из 144 стран мира по качеству дорог

Ежегодное недофинансирование украинских дорог протяженностью 169,6 тыс. км привело к их изношенности на 95-97%. Из-за состояния автомагистралей вместо скорости 60-70 км/час автомобили ездят в среднем 30 км/час, отмечают в «Укравтодоре».

В 2016 году в Украине отремонтировали 816 км дорог – это полпроцента от протяжности наших трасс. С такими темпами на ремонт дорог уйдет 100 лет. Как в Украине ремонтировали дороги в этом году и чего ждать в следующем, узнавал сайт «Сегодня».

Отремонтировали 2100 км дорог – это много или мало

Украина занимает 137-е место из 144 стран мира по качеству дорог, а в Европе наши дороги – худшие.

Длина украинских дорог – 430 тыс. км. За состояние большей части отвечают местные органы власти. За 170 тыс. км трасс, которые соединяют областные центры и крупные города – «Укравтодор», и они финансируются из госбюджета. И эти дороги изношены на 95-97%, то есть, им нужен капитальный ремонт.

«95% дорог находятся в ненормативном состоянии – они эксплуатируются со значительными просроченными ремонтами», – отмечает советник главы «Укравтодора» Александр Кава.

Причиной такого состояния трасс в ведомстве называют недостаточное финансирование на протяжении 10-15 последних лет. Автодорожная отрасль финансировалась только на 14-34% от необходимой потребности.

За 11 месяцев этого года в стране отремонтировали 2100 км дорог. В сравнении с последними пятью годами – это много. При этом, вместо 35 млрд гривен «Укравтодор» получил 28 млрд грн. В 2014 году в Украине сделали только 102 км, в 2016 – 950 км. Но в стране 169,9 тыс. км дорог, и они изношены на 95-97%. Получается, что сейчас в год ремонтируется 1,2% дорог в год. Такими темпами стране понадобится 100 лет. Чтобы привести дороги в порядок, нужно увеличить финансирование в 10 раз. Но пока таких перспектив не предвидится.

«Отремонтировали в два раза больше дорог, но это очень мало. В Украине нужно ремонтировать каждый год 35 тыс. км», – отмечает глава общественной организации «Моя дорога» Роман Хмиль.

Одна из проблем в том, что «Укравтодор» получает деньги из госбюджета с задержкой. Поэтому, пока пройдут тендеры, работы начинаются только в июне, вместо апреля. Из-за этого теряется два месяца для работ.

Сейчас ремонтирует дороги и контролирует их качество «Укравтодор» через свои подразделения. В ходе децентрализации государство снимет «с плеч» дороги местного значения и передаст их под опеку областей, отвечать за ремонт дорог будут обладминистрации, а не «Укравтодор». Деньги на ремонт дорог в регионах будут поступать из территориальных подразделений Дорожного фонда, который заработает в 2018 году.

Чего ждать в 2018-м

В проекте бюджета на следующий год на дороги заложено 44 млрд гривен – это на 37% больше, чем в этом году. Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что на эти деньги можно будет отремонтировать 4-5 тыс. км дорог государственного значения.

«Каждый год нужно ремонтировать 34 тыс. км. Для этого нужно 100 млрд гривен в год», – комментирует Роман Хмиль.

С 2018 года в Украине создается Дорожный фонд, но он не сможет обеспечить таких доходов. Чтобы повысить поступления в бюджет, нужно перекрыть потоки контрабанды подакцизных товаров и удвоить сам акциз на топливо, считает эксперт.

«Но перед тем, как повышать акцизы, нужно научиться тратить те, которые собираются сейчас. В этом направлении реформа двигается очень медленно. Тогда мы сможем сделать дороги не за 20 лет, а за 10. Но повышение акциза – это следующий шаг, у нас пока проблема с первым», – добавляет Хмиль.

Однако с теперешними темпами через 10 лет дороги лучше не станут. Объемы работ на дорогах – на уровне статистической погрешности. Пока в год страна не будет ремонтировать 30-40 тыс. км – ремонта не будет заметно.

В 2018 году «Укравтодор» планирует передать 120 тыс. км трасс областям. 50 тыс. км ведомство оставит себе. Но бюджет тот самый – 44 млрд грн.

«Не факт, что местная власть готова выйти ремонтировать такие объемы. Уйдет год-два пока они разберутся. Децентрализация – это правильно, но будет год-два паузы», – считает Хмиль.