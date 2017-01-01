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    Главарь «ЛНР» Плотницкий официально ушел в отставку

    Обязанности Плотницкого будет исполнять глава «министерства госбезопасности ЛНР»
    Глава «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Об этом говорится в заявлении главы «министерства госбезопасности ЛНР» Леонида Пасечника, размещенном в пятницу, 24 ноября, на сайте подконтрольного террористам Луганского информационного центра. «Сегодня Игорь Плотницкий
    • 24 Листопада, 18:59
    • Розсилка

    Обязанности Плотницкого будет исполнять глава «министерства госбезопасности ЛНР»

    Глава «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья.

    Об этом говорится в заявлении главы «министерства госбезопасности ЛНР» Леонида Пасечника, размещенном в пятницу, 24 ноября, на сайте подконтрольного террористам Луганского информационного центра.

    «Сегодня Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением, я приступаю к исполнению обязанностей главы «Республики» впредь до предстоящих выборов», - заявил Пасечник.

    Он сообщил, что «Совет министров», «Народный совет ЛНР» и другие органы власти «продолжают работать в штатном режиме».

    Напомним, ранее в министерстве внутренних дел Украины подтвердили побег главаря «Луганской народной республики» Игоря Плотницкого в Россию.

    ЛНР
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