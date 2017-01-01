Как в Киеве готовятся к празднованию Нового года (фото)

Вдоль Софийской площади уже установили домики для праздничной ярмарки

В Киеве полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам: на Софийской площади готовят место для главной елки, а на Певческом поле монтируют огромные горки. Об этом пишет «Сегодня». На Владимирском проезде частично ограничили движение (перекрыли половину проезжей части) и установили более десятка домиков, где будут продавать



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«Сегодня»

Вдоль Софийской площади уже установили домики для праздничной ярмарки

В Киеве полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам: на Софийской площади готовят место для главной елки, а на Певческом поле монтируют огромные горки.

Об этом пишет «Сегодня».

На Владимирском проезде частично ограничили движение (перекрыли половину проезжей части) и установили более десятка домиков, где будут продавать вкусности и сувениры во время массовых мероприятий. А в сквере, который сейчас огражден металлическим заборчиком, уже «поселились» сказочные фигурки - мишка, олень, лошадка и другие.

На Михайловской площади, где будет детская зона, пока пусто. А вот на Софийской 29 ноября уже шли подготовительные работы для установки главной елки, которую через несколько дней привезут в Киев из Ивано-Франковской области. Вдоль площади уже также установили домики для ярмарки.

На Певческом поле тоже готовятся к масштабному новогоднему фестивалю «Ледниковый период». 29 ноября несколько рабочих устанавливали здесь праздничную иллюминацию. А на заснеженных спусках монтировали из дерева огромные горки для сноутьюбинга, на которых можно будет покататься на воздушных подушках.

Всего, по данным организаторов, на территории парка соорудят три горки для взрослых длиной в 70 метров и три детские - по 30 метров.

Напомним, главную новогоднюю елку Украины украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.