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    Как в Киеве готовятся к празднованию Нового года (фото)

    Вдоль Софийской площади уже установили домики для праздничной ярмарки
    В Киеве полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам: на Софийской площади готовят место для главной елки, а на Певческом поле монтируют огромные горки. Об этом пишет «Сегодня». На Владимирском проезде частично ограничили движение (перекрыли половину проезжей части) и установили более десятка домиков, где будут продавать
    • Сьогодні, 13:58
    • Розсилка
    «Сегодня»

    Вдоль Софийской площади уже установили домики для праздничной ярмарки

    В Киеве полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам: на Софийской площади готовят место для главной елки, а на Певческом поле монтируют огромные горки.

    Об этом пишет «Сегодня».

    На Владимирском проезде частично ограничили движение (перекрыли половину проезжей части) и установили более десятка домиков, где будут продавать вкусности и сувениры во время массовых мероприятий. А в сквере, который сейчас огражден металлическим заборчиком, уже «поселились» сказочные фигурки - мишка, олень, лошадка и другие.

    На Михайловской площади, где будет детская зона, пока пусто. А вот на Софийской 29 ноября уже шли подготовительные работы для установки главной елки, которую через несколько дней привезут в Киев из Ивано-Франковской области. Вдоль площади уже также установили домики для ярмарки.

    На Певческом поле тоже готовятся к масштабному новогоднему фестивалю «Ледниковый период». 29 ноября несколько рабочих устанавливали здесь праздничную иллюминацию. А на заснеженных спусках монтировали из дерева огромные горки для сноутьюбинга, на которых можно будет покататься на воздушных подушках.

    Всего, по данным организаторов, на территории парка соорудят три горки для взрослых длиной в 70 метров и три детские - по 30 метров.

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    Как в Киеве готовятся к празднованию Нового года (фото)
    Как в Киеве готовятся к празднованию Нового года (фото)
    «Сегодня»

    Напомним, главную новогоднюю елку Украины украсят метровыми фонарями. Тысяча игрушек и 3,6 км гирлянд будут каждый день светиться другими цветами.

    Новый год (скотч, ру) Рождество (скотч, ру)
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