Кругосветное путешествие поляков закончилось трагедией: подробности

Яхта продолжает дрейфовать в океане

В Атлантическом океане на юг от острова Барбадос найдена пропавшая яхта, на которой путешествовала супружеская пара из Польши. Об этом сообщает радио Польша. Находившуюся на борту Эльжбету Домбровны эвакуировал танкер. По предварительной информации, ее супруг, опытный яхтсмен Станислав Домбровны ранее при неустановленных обстоятельствах выпал за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook Aga Blazowska

Яхта продолжает дрейфовать в океане

В Атлантическом океане на юг от острова Барбадос найдена пропавшая яхта, на которой путешествовала супружеская пара из Польши.

Об этом сообщает радио Польша.

Находившуюся на борту Эльжбету Домбровны эвакуировал танкер. По предварительной информации, ее супруг, опытный яхтсмен Станислав Домбровны ранее при неустановленных обстоятельствах выпал за борт.

Проходит спасательная операция. Яхта продолжает дрейфовать в океане.

Супружеская пара из Польши в мае отправилась в кругосветное путешествие на яхте. 24 ноября они должны были пришвартоваться в Барбадосе. Их дочь сообщила в социальных сетях, что более суток не могла связаться с родителями, а последний звонок был внезапно прерван.

Напомним, подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» 15 ноября перестала выходить на связь после того, как экипаж сообщил об аварии. На борту подводной лодки находились 44 человека.

По состоянию на 27 ноября поиски пропавшей субмарины продолжаются. Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключил, что экипаж может быть жив и «находиться в ситуации экстремального выживания».