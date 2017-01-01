Лукашенко сделал громкое заявление по «шпионскому делу» Шаройко

Белорусский президент рассказал подробности разговора с Порошенко во время визита в ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона нарушила договоренность о том, чтобы не придавать огласке «дело Шаройко». Об этом сообщает Белта. По словам Лукашенко, он обсуждал «шпионское дело» на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в ОАЭ в начале ноября. Белорусский



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Белорусский президент рассказал подробности разговора с Порошенко во время визита в ОАЭ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона нарушила договоренность о том, чтобы не придавать огласке «дело Шаройко».

Об этом сообщает Белта.

По словам Лукашенко, он обсуждал «шпионское дело» на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в ОАЭ в начале ноября. Белорусский президент отметил, что была достигнута договоренность не придавать дело огласке.

Позже, как заявил Лукашенко, в Украине «подняли гвалт».

«Все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной. И мы показали. Этот человек (Шаройко. - Ред.) признался, где работал, как работал. Куча материалов дополнительно есть», - сообщил президент Беларуси.

Напомним, ранее в Беларуси задержали собственного корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко. В КГБ его назвали кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минообороны опровергли эту информацию.

Также 20 ноября стало известно, что Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Его обвинили в «несовместимой с дипломатическим статусом деятельности» из-за дела Шаройко. В КГБ Беларуси заявили, что Шаройко якобы подтвердил, что его деятельность координировал Скворцов.

Посол Украины в Минске Игорь Кизим сказал, что между Украиной и Беларусью «идет нагнетание обстановки» и отметил, что «эти шпионские игры» его не радуют.