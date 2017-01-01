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    Масштабное задержание криминальных авторитетов под Киевом: всех отпустили

    Начальник киевской полиции объяснил, что была проведена профилактическая проверка
    Всех 65 человек, задержанных в Пуща-Водице Киевской области на «сходке» криминальных авторитетов, после проверки отпустили. Об этом в эфире «112 Украина» сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко. «Значительная часть этих людей имеет криминальное прошлое, поэтому все они были проверены на
    • Вчора, 12:03
    • Розсилка
    Отдел коммуникации полиции Киева

    Начальник киевской полиции объяснил, что была проведена профилактическая проверка

    Всех 65 человек, задержанных в Пуща-Водице Киевской области на «сходке» криминальных авторитетов, после проверки отпустили.

    Об этом в эфире «112 Украина» сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

    «Значительная часть этих людей имеет криминальное прошлое, поэтому все они были проверены на причастность к уголовным преступлениям и на то, находились ли они в розыске. Учитывая то, что неоднократно такие встречи переходили в какие-то драки или стрельбу, мы с профилактическими мерами провели проверку», - отметил Крищенко.

    По его словам, правоохранители изъяли у задержанных несколько единиц огнестрельного оружия. «Хотя оно с разрешениями, мы его изъяли для проверок и проведения соответствующих экспертиз», - сказал начальник полиции.

    Крищенко сообщил, что из задержанных в настоящее время никто не находился в розыске и не проходил по нерассмотренным уголовным делам, поэтому всех отпустили.

    Напомним, 26 ноября правоохранители сорвали «сходку» криминальных авторитетов, которая проходила в ресторане в Пуща-Водице под Киевом.

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