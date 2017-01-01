Масштабное задержание криминальных авторитетов под Киевом: всех отпустили
- Вчора, 12:03
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Розсилка
Начальник киевской полиции объяснил, что была проведена профилактическая проверка
Всех 65 человек, задержанных в Пуща-Водице Киевской области на «сходке» криминальных авторитетов, после проверки отпустили.
Об этом в эфире «112 Украина» сообщил начальник управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко.
«Значительная часть этих людей имеет криминальное прошлое, поэтому все они были проверены на причастность к уголовным преступлениям и на то, находились ли они в розыске. Учитывая то, что неоднократно такие встречи переходили в какие-то драки или стрельбу, мы с профилактическими мерами провели проверку», - отметил Крищенко.
По его словам, правоохранители изъяли у задержанных несколько единиц огнестрельного оружия. «Хотя оно с разрешениями, мы его изъяли для проверок и проведения соответствующих экспертиз», - сказал начальник полиции.
Крищенко сообщил, что из задержанных в настоящее время никто не находился в розыске и не проходил по нерассмотренным уголовным делам, поэтому всех отпустили.
Напомним, 26 ноября правоохранители сорвали «сходку» криминальных авторитетов, которая проходила в ресторане в Пуща-Водице под Киевом.