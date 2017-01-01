Москва ответила Польше за высылку российского ученого

Генрика Глебовицкого выдворили из России после инцидента с Дмитрием Карнауховым

Высылка сотрудниками ФСБ польского историка Генрика Глебовицкого последовала за депортацией из Польши российского ученого Дмитрия Карнаухова. Об этом ТАСС сообщили источники в Москве. 25 ноября Глембоцкий уехал в Польшу после того, как получил от сотрудников ФСБ требование покинуть российскую территорию в течение 24 часов. Месяц назад, 11



Розсилка ВІДПРАВИТИ

РИА Новости

Генрика Глебовицкого выдворили из России после инцидента с Дмитрием Карнауховым

Высылка сотрудниками ФСБ польского историка Генрика Глебовицкого последовала за депортацией из Польши российского ученого Дмитрия Карнаухова.

Об этом ТАСС сообщили источники в Москве.

25 ноября Глембоцкий уехал в Польшу после того, как получил от сотрудников ФСБ требование покинуть российскую территорию в течение 24 часов.

Месяц назад, 11 октября, по представлению Агентства внутренней безопасности из Польши был выслан профессор Новосибирского государственного технического университета историк Дмитрий Карнаухов.

Как заявили в МИДе РФ, Карнаухову в Польше вменили «деятельность с элементами гибридной войны, направленную против польских интересов и в пользу враждебного государства, поддержание контактов с российскими спецслужбами, организацию и ведение пророссийской пропаганды».

В российском МИД тогда предупредили, что Россия не оставит эти действия без ответа.

Карнаухов с 2013 года проживал в Польше, преподавал в ряде местных университетов, а также сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований.

Напомним, ранее появилась информация о том, что польский историк Генрик Глебоцкий был выслан из России после того, как он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре».