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    Москва ответила Польше за высылку российского ученого

    Генрика Глебовицкого выдворили из России после инцидента с Дмитрием Карнауховым
    Высылка сотрудниками ФСБ польского историка Генрика Глебовицкого последовала за депортацией из Польши российского ученого Дмитрия Карнаухова. Об этом ТАСС сообщили источники в Москве. 25 ноября Глембоцкий уехал в Польшу после того, как получил от сотрудников ФСБ требование покинуть российскую территорию в течение 24 часов. Месяц назад, 11
    • Вчора, 12:15
    • Розсилка
    РИА Новости

    Генрика Глебовицкого выдворили из России после инцидента с Дмитрием Карнауховым

    Высылка сотрудниками ФСБ польского историка Генрика Глебовицкого последовала за депортацией из Польши российского ученого Дмитрия Карнаухова.

    Об этом ТАСС сообщили источники в Москве.

    25 ноября Глембоцкий уехал в Польшу после того, как получил от сотрудников ФСБ требование покинуть российскую территорию в течение 24 часов.

    Месяц назад, 11 октября, по представлению Агентства внутренней безопасности из Польши был выслан профессор Новосибирского государственного технического университета историк Дмитрий Карнаухов.

    Как заявили в МИДе РФ, Карнаухову в Польше вменили «деятельность с элементами гибридной войны, направленную против польских интересов и в пользу враждебного государства, поддержание контактов с российскими спецслужбами, организацию и ведение пророссийской пропаганды».

    В российском МИД тогда предупредили, что Россия не оставит эти действия без ответа.

    Карнаухов с 2013 года проживал в Польше, преподавал в ряде местных университетов, а также сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что польский историк Генрик Глебоцкий был выслан из России после того, как он выступал с лекциями в Санкт-Петербурге о «красном терроре».

    ФСБ
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