На новогодние праздники в Украине пустят дополнительные поезда: список

В «Укрзалізниці» рассказали, в какие дни будут отправляться «новогодние» рейсы

ПАО «Укрзалізниця» назначила семь дополнительных поездов популярных направлений на новогодние праздники и Рождество. В частности, это поезда на юг и запад Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании. И.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов рассказал, что назначены дополнительные поезда на 47 рейсов:



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В «Укрзалізниці» рассказали, в какие дни будут отправляться «новогодние» рейсы

ПАО «Укрзалізниця» назначила семь дополнительных поездов популярных направлений на новогодние праздники и Рождество. В частности, это поезда на юг и запад Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

И.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов рассказал, что назначены дополнительные поезда на 47 рейсов: 191/192 Киев - Львов, 197/198 Киев - Ковель, 177/177 Киев - Хмельницкий, 223/224 Киев - Одесса, 180/179 Киев - Днепр, 63/64 Днепр - Одесса и 258 Одесса - Львов.

Накануне и в течение праздников дополнительные поезда будут курсировать в такие дни:

№191/192 Киев - Львов (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2, 5, 6 января. Из Львова 28, 29, 30 декабря и 1, 2, 5,7 января).

№197/198 Киев - Ковель (из Киева 29, 31 декабря и 5, 6 января. Из Ковеля 29 декабря и 1, 5, 7 января).

№177/177 Киев - Хмельницкий (из Киева 23, 25, 30 и 31 декабря. Из Хмельницкого 23, 25, 30, 31 декабря).

№223/224 Киев - Одесса (из Киева 30 и 31 декабря. Из Одессы 30 декабря и 1 января).

№179/179 Киев - Днепр (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2 января. Из Днепра 28, 29, 30 декабря и 2 января).

№63/64 Днепр - Одесса (из Днепра 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6 января. Из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7 января).

№258/258 Одесса - Львов (из Одессы 22-30 декабря и 1-5, 7 января. Из Львова 23-31, 2-6 января).

Напомним, со 2 ноября в Украине начал курсировать новый поезд №127/128 Ковель - Харьков, который соединяет западные и восточные регионы страны.