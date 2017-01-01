О чем говорили Порошенко и Юнкер: появились подробности

В частности, шла речь об имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в ходе шестой встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам «Восточного партнерства». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. «Лидеры обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине,



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Пресс-служба президента

В частности, шла речь об имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в ходе шестой встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам «Восточного партнерства».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Лидеры обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине, имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили пути реализации инициативы Порошенко по интеграции Украины в общий цифровой и энергетический рынки ЕС.

Также Порошенко и Юнкер говорили о подготовке европейской инвестиционной конференции по помощи Украине, проведение которой запланировано в 2018 году.

Напомним, в пятницу, 24 ноября, в Брюсселе начинается 5-й саммит «Восточного партнерства».