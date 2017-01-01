  1. Головна
  2. російською
  3. Новости
    Раздел для русскоговорящего
    Новости

    О чем говорили Порошенко и Юнкер: появились подробности

    В частности, шла речь об имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС
    Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в ходе шестой встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам «Восточного партнерства». Об этом сообщает пресс-служба главы государства. «Лидеры обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине,
    • 24 Листопада, 11:09
    • Розсилка
    Пресс-служба президента

    В частности, шла речь об имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС

    Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в ходе шестой встречи лидеров Европейской народной партии по вопросам «Восточного партнерства».

    Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

    «Лидеры обсудили состояние реализации повестки дня реформ в Украине, имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, пути оптимизации финансовой помощи со стороны ЕС и перспективы нового финансового пакета», - говорится в сообщении.

    Стороны обсудили пути реализации инициативы Порошенко по интеграции Украины в общий цифровой и энергетический рынки ЕС.

    Также Порошенко и Юнкер говорили о подготовке европейской инвестиционной конференции по помощи Украине, проведение которой запланировано в 2018 году.

    Напомним, в пятницу, 24 ноября, в Брюсселе начинается 5-й саммит «Восточного партнерства».

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ