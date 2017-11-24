Провал «черной пятницы» в Лондоне: опубликовано забавное видео

Мужчина смутился, когда увидел большое количество камер

На одной из самых оживленных торговых улиц Лондона абсолютно не наблюдалось ажиотажа в день «черной пятницы». Об этом сообщает The Telegraph. Единственным, кто ожидал открытия дверей компьютерного магазина PC Curry, оказался покупатель по имени Марсель. Только он решил стоять перед магазином и ждать его открытия. Мужчина смутился,



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Скриншот с видео

Мужчина смутился, когда увидел большое количество камер

На одной из самых оживленных торговых улиц Лондона абсолютно не наблюдалось ажиотажа в день «черной пятницы».

Об этом сообщает The Telegraph.

Единственным, кто ожидал открытия дверей компьютерного магазина PC Curry, оказался покупатель по имени Марсель. Только он решил стоять перед магазином и ждать его открытия.

Мужчина смутился, когда увидел большое количество камер (которые надеялись заснять ажиотаж во время открытия магазина в «черную пятницу»), и сообщил репортеру местной газеты, что просто зашел забрать свой предварительно заказанный ноутбук.

Напомним, 24 ноября во многих странах, в первую очередь в США, наступила «черная пятница», с которой начинается сезон рождественских распродаж. Торговые центры открылись за несколько часов до полуночи, а покупатели выстроились в огромные очереди, желая приобрести товары по чрезвычайно низким ценам.

Как известно, «черная пятница» - пятница после Дня благодарения в США. Обычай устраивать большие скидки в этот день установился еще в XIX веке, а термин «черная пятница» появился в 1966 году и поначалу употреблялся на Восточном побережье США.

В Украине «черная пятница» набирает обороты с каждым годом. При этом магазины хоть и обещают скидки до 75% и 90%, но на деле реальная экономия от покупок в этот день обычно не превышает 30-60%. Особенно это касается магазинов техники, скидки которых в «черную пятницу» не превышают 10-20%.

Джерело: Українські новини