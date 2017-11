Провал «черной пятницы» в Лондоне: опубликовано забавное видео

Мужчина смутился, когда увидел большое количество камер

На одной из самых оживленных торговых улиц Лондона абсолютно не наблюдалось ажиотажа в день «черной пятницы».

Об этом сообщает The Telegraph.

Единственным, кто ожидал открытия дверей компьютерного магазина PC Curry, оказался покупатель по имени Марсель. Только он решил стоять перед магазином и ждать его открытия.

Мужчина смутился, когда увидел большое количество камер (которые надеялись заснять ажиотаж во время открытия магазина в «черную пятницу»), и сообщил репортеру местной газеты, что просто зашел забрать свой предварительно заказанный ноутбук.

And the doors are open.... the rush came and went (quickly) #BlackFriday @BBCLondonNews @BBC_HaveYourSay pic.twitter.com/jkUjFnhwMo