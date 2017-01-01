Убийство жениха на свадьбе под Киевом: подозреваемого арестовали

Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы

Охраннику ресторана на Киевщине, который подозревается в убийстве 23-летнего мужчины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области. Трагедия случилась в ресторане в одном из сел Обуховского района. Установлено, что во время празднования свадьбы между женихом и 66-летним



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Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы

Охраннику ресторана на Киевщине, который подозревается в убийстве 23-летнего мужчины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Трагедия случилась в ресторане в одном из сел Обуховского района.

Установлено, что во время празднования свадьбы между женихом и 66-летним охранником ресторана на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел словесный конфликт.

«В дальнейшем в помещении дома для охраны ссора между мужчинами переросла в драку, во время которой охранник нанес несколько ударов по телу потерпевшего и ранил его ножом в ногу», - рассказали в полиции.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Обуховском районе на Киевщине во время празднования свадьбы был смертельно ранен ножом 23-летний жених.