Уже семь американских штатов признали Голодомор геноцидом
- 24 Листопада, 18:25
-
Розсилка
В посольстве поблагодарили США за восстановление исторической справедливости
Штат Висконсин присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.
Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в соцсети Facebook.
«Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующую прокламацию», - заявили в посольстве.
Отмечается, что на сегодня Голодомор признан геноцидом в семи штатах: Вашингтон, Висконсин, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.
«Спасибо США за поддержку и восстановление исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола советской власти», - говорится в сообщении.
Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина будет добиваться признания американским Конгрессом Голодомора геноцидом украинского народа уже в 2018 году.