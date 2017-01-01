Уже семь американских штатов признали Голодомор геноцидом

В посольстве поблагодарили США за восстановление исторической справедливости

Штат Висконсин присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в соцсети Facebook. «Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующую прокламацию», - заявили в посольстве. Отмечается, что на сегодня Голодомор



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В посольстве поблагодарили США за восстановление исторической справедливости

Штат Висконсин присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в соцсети Facebook.

«Губернатор штата Висконсин Скотт Уокер подписал соответствующую прокламацию», - заявили в посольстве.

Отмечается, что на сегодня Голодомор признан геноцидом в семи штатах: Вашингтон, Висконсин, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк.

«Спасибо США за поддержку и восстановление исторической справедливости в память о миллионах жертв, умерших от произвола советской власти», - говорится в сообщении.

Напомним, посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина будет добиваться признания американским Конгрессом Голодомора геноцидом украинского народа уже в 2018 году.