В Киеве грузовик протаранил заглохшую легковушку: есть жертвы

По предварительным данным, водитель автоцистерны не был пьян

В Киеве в масштабном ДТП на Южном мосту погибли два человека. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева. Авария произошла около 21:30 в воскресенье, 26 ноября. «Правоохранители установили, что в правой крайней полосе в направлении левого берега двое мужчин толкали автомобиль Opel Astra с еврономерами. 43-летний иностранец находился



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Еспресо

По предварительным данным, водитель автоцистерны не был пьян

В Киеве в масштабном ДТП на Южном мосту погибли два человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Авария произошла около 21:30 в воскресенье, 26 ноября.

«Правоохранители установили, что в правой крайней полосе в направлении левого берега двое мужчин толкали автомобиль Opel Astra с еврономерами. 43-летний иностранец находился за рулем легковушки, неустановленный мужчина - сзади машины», - рассказали в полиции.

По предварительной информации, водитель Scania с полуприцепом (топливно-наливной цистерной) не вовремя увидел Opel и начал тормозить. Избежать столкновения не удалось.

От полученных травм водитель и пассажир легковушки погибли на месте происшествия.

В полиции заявили, что согласно показаниям драгера, у 29-летнего водителя грузовика алкоголя не обнаружено.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

«Следователи устанавливают наличие записей ДТП на камерах видеонаблюдения. Спецбригада медиков взяла кровь для проведения анализа на содержание алкоголя у водителя грузовика», - рассказали в пресс-службе.

Также правоохранители устанавливают личность пассажира легковушки - мужчины в возрасте 50-55 лет.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что автомобиль, который был протаранен грузовиком на Южном мосту в Киеве, имел польскую регистрацию.