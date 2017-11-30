  1. Головна
  2. російською
  3. Новости
    Раздел для русскоговорящего
    Новости

    В Луганске на админзданиях появились флаги России (фото)

    При этом никаких политических заявлений сделано не было
    На ряде административных зданий в оккупированном Луганске появились российские флаги, которые теперь висят возле флагов «Луганской народной республики». Об этом сообщает «Новая газета». При этом никаких политических заявлений сделано не было. [GALLERY_BLOCK] Временно исполняющий обязанности главы «ЛНР»
    • Вчора, 18:45
    • Розсилка
    «Новая газета»

    При этом никаких политических заявлений сделано не было

    На ряде административных зданий в оккупированном Луганске появились российские флаги, которые теперь висят возле флагов «Луганской народной республики».

    Об этом сообщает «Новая газета».

    При этом никаких политических заявлений сделано не было.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В Луганске на админзданиях появились флаги России (фото)
    В Луганске на админзданиях появились флаги России (фото)
    В Луганске на админзданиях появились флаги России (фото)
    «Новая газета»

    Временно исполняющий обязанности главы «ЛНР» Леонид Пасечник не проявил публичной активности с момента утверждения своей кандидатуры «Народным советом».

    Министры, назначенные ушедшим в отставку Игорем Плотницким, находятся в состоянии неопределенности, поскольку официальных заявлений и распоряжений по ним пока нет.

    Напомним, 24 ноября глава «министерства госбезопасности ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что глава «ЛНР» подал в отставку по состоянию здоровья, и он «приступает к исполнению обязанностей главы «Республики» впредь до предстоящих выборов»

    Ранее в министерстве внутренних дел Украины подтвердили побег главаря «Луганской народной республики» Игоря Плотницкого в Россию.

    ЛНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ