В Луганске на админзданиях появились флаги России (фото)

При этом никаких политических заявлений сделано не было

На ряде административных зданий в оккупированном Луганске появились российские флаги, которые теперь висят возле флагов «Луганской народной республики». Об этом сообщает «Новая газета». При этом никаких политических заявлений сделано не было. [GALLERY_BLOCK] Временно исполняющий обязанности главы «ЛНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Новая газета»

При этом никаких политических заявлений сделано не было

На ряде административных зданий в оккупированном Луганске появились российские флаги, которые теперь висят возле флагов «Луганской народной республики».

Об этом сообщает «Новая газета».

При этом никаких политических заявлений сделано не было.

Временно исполняющий обязанности главы «ЛНР» Леонид Пасечник не проявил публичной активности с момента утверждения своей кандидатуры «Народным советом».

Министры, назначенные ушедшим в отставку Игорем Плотницким, находятся в состоянии неопределенности, поскольку официальных заявлений и распоряжений по ним пока нет.

Напомним, 24 ноября глава «министерства госбезопасности ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что глава «ЛНР» подал в отставку по состоянию здоровья, и он «приступает к исполнению обязанностей главы «Республики» впредь до предстоящих выборов»

Ранее в министерстве внутренних дел Украины подтвердили побег главаря «Луганской народной республики» Игоря Плотницкого в Россию.