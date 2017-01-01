В Украине резко упали цены на отдых в Египте

Клиенты отказываются от туров после масштабного теракта

Украинские туроператоры снизили цены на туры в Египет после масштабного теракта в одной из мечетей города Эль-Ариш. Об этом сообщают «Вести». В одной из турфирм рассказали, что теперь предлагают большие скидки в Египет. Улететь на восемь дней в Шарм-эль-Шейх уже можно за $200 с человека в отель 5 звезд на берегу моря. При этом в сезон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Клиенты отказываются от туров после масштабного теракта

Украинские туроператоры снизили цены на туры в Египет после масштабного теракта в одной из мечетей города Эль-Ариш.

Об этом сообщают «Вести».

В одной из турфирм рассказали, что теперь предлагают большие скидки в Египет. Улететь на восемь дней в Шарм-эль-Шейх уже можно за $200 с человека в отель 5 звезд на берегу моря. При этом в сезон за такой же тур просили $400-500.

«Туристов отпугивают теракты. Людей стало меньше. Поэтому и скидки», – говорят в турфирме.

В другой фирме сказали, что за пятницу, 24 ноября, было ряд отказов. «Мы это связываем с терактом», – отметили представители туроператора.

Напомним, в результате террористической атаки на мечеть на севере Египта погибли как минимум 235 человек. Во время пятничной молитвы террористы устроили взрыв, после чего открыли огонь по людям, выбегающим из мечети.