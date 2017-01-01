Взрыв с двумя погибшими в Никополе: почему произошла трагедия

Мужчина, взорвавший гранаты, был инвалидом

МВД в будущем предпримет необходимые меры для неповторения ситуации со взрывом, которая произошла в четверг, 30 ноября, в суде в Никополе. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Как сообщает «112 Украина», Шкиряк отметил, что одним из факторов, который спровоцировал трагедию, стало отсутствие в суде рамок



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ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Мужчина, взорвавший гранаты, был инвалидом

МВД в будущем предпримет необходимые меры для неповторения ситуации со взрывом, которая произошла в четверг, 30 ноября, в суде в Никополе. Об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Как сообщает «112 Украина», Шкиряк отметил, что одним из факторов, который спровоцировал трагедию, стало отсутствие в суде рамок металлоискателя из-за ремонта помещения, который там проводится.

«Поверхностный осмотр не выявил у пострадавшего и у отца погибшего во время уголовного правонарушения гранат. Он инвалид, часто посещал заседания суда», - рассказал советник главы МВД.

По его словам, возможно мужчина устроил взрыв из-за затяжного судебного процесса. «Насколько я знаю, он длится почти два года», - говорит Шкиряк.

«По результатам этой трагедии будут сделаны необходимые выводы, будут приняты меры для того, чтобы в дальнейшем не допустить таких случаев», - подчеркнул советник министра.

Напомним, в городе Никополь в четверг, 30 ноября, произошел взрыв в местном суде. Во время слушания дела по факту убийства отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их.

Мужчина погиб, позже в больнице скончался один из подозреваемых. Также в результате взрыва травмированы девять человек.