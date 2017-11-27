Шаройко предъявили официальное обвинение
- Вчора, 18:21
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КГБ считает журналиста виновным в «создании агентурной сети» в Беларуси
Гражданину Украины Павлу Шаройко, задержанному в Беларуси 25 октября, предъявлено официальное обвинение по статье «шпионаж».
Об этом сообщил информационному агентству БелаПАН официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин.
КГБ считает Шаройко виновным в «создании агентурной сети» в Беларуси. Против него возбудили уголовное дело по обвинению в шпионаже. Задержанному грозит от 7 до 15 лет заключения.
Напомним, 25 октября в Беларуси задержали собственного корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко. В КГБ его назвали кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минообороны опровергли эту информацию.
Также 20 ноября стало известно, что Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Его обвинили в «несовместимой с дипломатическим статусом деятельности» из-за дела Шаройко. В КГБ Беларуси сообщили, что Шаройко якобы подтвердил, что его деятельность координировал Скворцов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона нарушила договоренность о том, чтобы не придавать огласке «дело Шаройко».