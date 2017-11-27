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    Шаройко предъявили официальное обвинение

    КГБ считает журналиста виновным в «создании агентурной сети» в Беларуси
    Гражданину Украины Павлу Шаройко, задержанному в Беларуси 25 октября, предъявлено официальное обвинение по статье «шпионаж». Об этом сообщил информационному агентству БелаПАН официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин. КГБ считает Шаройко виновным в «создании агентурной сети» в Беларуси. Против него
    • Вчора, 18:21
    • Розсилка
    Задержанный Павел Шаройко
    Скриншот
    Задержанный Павел Шаройко

    КГБ считает журналиста виновным в «создании агентурной сети» в Беларуси

    Гражданину Украины Павлу Шаройко, задержанному в Беларуси 25 октября, предъявлено официальное обвинение по статье «шпионаж».

    Об этом сообщил информационному агентству БелаПАН официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин.

    КГБ считает Шаройко виновным в «создании агентурной сети» в Беларуси. Против него возбудили уголовное дело по обвинению в шпионаже. Задержанному грозит от 7 до 15 лет заключения.

    Напомним, 25 октября в Беларуси задержали собственного корреспондента «Украинского радио» Павла Шаройко. В КГБ его назвали кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минообороны опровергли эту информацию.

    Также 20 ноября стало известно, что Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова. Его обвинили в «несовместимой с дипломатическим статусом деятельности» из-за дела Шаройко. В КГБ Беларуси сообщили, что Шаройко якобы подтвердил, что его деятельность координировал Скворцов.

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона нарушила договоренность о том, чтобы не придавать огласке «дело Шаройко».

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