Накануне зимы в Германии зацвела сакура (фото)
- Вчора, 16:52
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Цветущие деревья заметили в Дюссельдорфе
В Германии в конце ноября расцвела сакура.
Об этом сообщает DW, где было опубликовано соответствующее фото.
«Эта фотография была сделана в воскресенье, 26 ноября, в Дюссельдорфе, где на некоторых деревьях мелкопильчатой вишни распустились цветы», - говорится в комментарии к фото.
Отмечается, что в этом году осень в Германии выдалась необычно теплой.
Согласно прогнозу погоды, в понедельник, 26 ноября, в Дюссельдорфе +7 градусов тепла и целый день льют дожди.
Ранее сообщалось, что в центре Мукачево в начале ноября неожиданно расцвела сакура. Местные жители говорят, что это дерево на площади Федорова уже неоднократно удивляет своим аномальным цветением.
Напомним, старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Светлана Краковская в интервью «Главкому» отметила, что прогнозы на 2018 год о самой холодной зиме за последние 100 лет не нужно воспринимать серьезно.