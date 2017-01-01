Накануне зимы в Германии зацвела сакура (фото)

Цветущие деревья заметили в Дюссельдорфе

В Германии в конце ноября расцвела сакура. Об этом сообщает DW, где было опубликовано соответствующее фото. «Эта фотография была сделана в воскресенье, 26 ноября, в Дюссельдорфе, где на некоторых деревьях мелкопильчатой вишни распустились цветы», - говорится в комментарии к фото. Отмечается, что в этом году осень в Германии выдалась



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dpa

Цветущие деревья заметили в Дюссельдорфе

В Германии в конце ноября расцвела сакура.

Об этом сообщает DW, где было опубликовано соответствующее фото.

«Эта фотография была сделана в воскресенье, 26 ноября, в Дюссельдорфе, где на некоторых деревьях мелкопильчатой вишни распустились цветы», - говорится в комментарии к фото.

Отмечается, что в этом году осень в Германии выдалась необычно теплой.

Согласно прогнозу погоды, в понедельник, 26 ноября, в Дюссельдорфе +7 градусов тепла и целый день льют дожди.

Ранее сообщалось, что в центре Мукачево в начале ноября неожиданно расцвела сакура. Местные жители говорят, что это дерево на площади Федорова уже неоднократно удивляет своим аномальным цветением.

Напомним, старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Светлана Краковская в интервью «Главкому» отметила, что прогнозы на 2018 год о самой холодной зиме за последние 100 лет не нужно воспринимать серьезно.