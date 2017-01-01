Пособника крымских оккупантов прогнали с похорон Веджие Кашки (видео)

Крымские татары вынудили Билялова уйти под крики «Предатель!»

Коллаборациониста Эскендера Билялова, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа, который после аннексии Крыма пошел на сотрудничество с оккупационными «властями», прогнали с похорон активистки Веджие Кашки. Об этом сообщает издание «15 минут». Член так называемого «Совета по межнациональным отношениям»



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Скриншот с видео

Крымские татары вынудили Билялова уйти под крики «Предатель!»

Коллаборациониста Эскендера Билялова, бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа, который после аннексии Крыма пошел на сотрудничество с оккупационными «властями», прогнали с похорон активистки Веджие Кашки.

Об этом сообщает издание «15 минут».

Член так называемого «Совета по межнациональным отношениям» Билялов явился на похороны, однако крымские татары вынудили его уйти, начав кричать «Саткъын» (предатель, продажный. - Ред.).

По некоторым данным, более трех тысяч крымских татар приехали к дому Веджие Кашки, похороны которой состоялись в Крыму в пятницу, 24 ноября.

Односельчане активистки в знак скорби вывесили во дворах крымскотатарские флаги с черной лентой.

Напомним, Веджие Кашка скончалась 23 ноября в ходе задержаний крымских татар в Симферополе. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие, ее увезла с места событий скорая.

Прокуратура Крыма при ГПУ сообщила, что расследует смерть Веджие Кашки как «умышленное убийство».