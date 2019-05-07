15 татуировок, которые попали в руки профессионалов и получили вторую жизнь



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Многие говорят, что татуировки — это навсегда, и что обратного пути нет, но это не так

Конечно, сложно будет избавиться от набитого рисунка, но в наше время есть возможность свести татуировку или перекрыть её новой.

Профессионалы своего дела знают, как обновить, подправить или полностью изменить старое изображение. Пользователи Reddit делятся фотографиями своих татуировок до и после исправления, показывая, как они преобразились.

Предлагаем вам взглянуть на эти впечатляющие трансформации!

Джерело: twizz.ru