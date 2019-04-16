20 впечатляющих татуировок с 3D-эффектом, которые сделали из тела арт-объект
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Розсилка
Такие тату заставят любоваться даже ваших бабушек
Татуировки с трёхмерным эффектом – это не только красиво, но и очень зрелищно. Создаётся впечатление, что на теле есть проход в другой мир, из которого сейчас кто-то выпрыгнет.
Такие рисунки могут сделать талантливые мастера, обладающие хорошей фантазией. Они словно волшебники оживляют рисунки и делают их объёмными.
Предлагаем вам взглянуть на некоторые впечатляющие 3D-татуировки, которые были сделаны настоящими профессионалами.
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Джерело: twizz.ru