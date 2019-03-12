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    Шоу-биз

    Джессика Альба сделала сразу три татуировки (фотофакт)

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    Джессика Альба - Джессика Альба сделала сразу три татуировки (фотофакт)
    Джессика Альба
    instagram.com/jessicaalba

    Актриса посвятила нательные рисунки своим детям

    На днях Джессику Альбу заметили с милой сумкой, на которой были написаны имена трех её детей. Этот аксессуар ужасно умилил поклонников, но в своей любви к дочерям и сыну актриса решила пойти ещё дальше и сделала татуировки, посвящённые им.

    Многодетная мамочка поделилась в Instagram снимком, на котором позирует с известным тату-мастером из Лос-Анджелеса Доктором Ву, а на её руке красуются три созвездия, олицетворяющие знаки зодиака её детей. «Онор — Близнецы, Хэвен — Лев, Хэйес — Козерог», — объяснила Альба.

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    Джессика Альба сделала сразу три татуировки (фотофакт)
    Джессика Альба сделала сразу три татуировки (фотофакт)
    instagram.com/jessicaalba

    Напомним, что всех троих Джессика Альба родила в браке с продюсером Кэшем Уорреном: Онор появилась на свет 7 июня 2008 года, Хэвен — 13 августа 2011 года, а долгожданный сын Хэйес — 31 декабря 2017 года. Интересно, что созвездия — далеко не первые тату актрисы: её тело украшают изображения божьей коровки, маргаритки, бантика и слова на санскрите, означающего «священный лотос». Несколько лет назад Альба признавалась, что сожалеет о некоторых «наколках», сделанных в юности. «То, что имеет значение для вас, пока вы молоды, пять лет спустя уже не будет таким важным», — сказала тогда звезда «Фантастической четверки».

    Джерело: popcornnews

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