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    Белые татуировки: красивые и необычные идеи нательного рисунка

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    Белые татуировки: красивые и необычные идеи нательного рисунка
    boredpanda.com

    Белые татуировки выглядят очень необычно и невероятно красиво. И хотя многие считают, что такой цвет для нанесения нательного рисунка совершенно не подходит, многие мастера доказывают, что они ошибаются

    Когда вы думаете о татуировке, вы, скорее всего, представляете что она состоит из черных или цветных чернил. Тем не менее, есть некоторые нательные рисунки, выполненные белой краской. Они выглядят намного нежнее, оригинальнее и тоньше, что делает их все более популярными с каждым годом.

    Профессиональные тату-мастера доказали, что белый пигмент можно использовать не только для выделения основного рисунка или создания теней. Правда, сделать белое тату намного сложнее. Нельзя сказать, что с таким видом татуировки справится каждый мастер. Для этого требуется опытный художник.

    Конечно же, качество рисунка зависит и от цвета кожи человека, которые решился сделать белое тату. Многие мастера предлагают своим клиентам немного дополнить светлый рисунок более темным акцентом. Например, совместить белый и черный рисунок. Такие тату выглядят потрясающе и привлекаются внимание всех окружающих.

    Однако мастера предупреждают, что если выбрать чистые белые чернила, татуировка может со временем стать практически невидимой, а рисунок на коже будет выглядеть как выпуклый шрам. Поэтому выбор белого цвета должен быть тщательно продуман.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Интересная деталь белых тату в том, что при нормальном освещении они будут выглядеть обычно, а вот в ультрафиолетовом - это совсем другая история. Белые чернила будут светиться, заставляя вашу татуировку буквально ожить в ночном клубе. Имейте это в виде, выбирая белую тату.

    Джерело: boredpanda.com

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