15 удивительных рентгеновских снимков беременных животных
-
Розсилка
Для женщины первое УЗИ запоминается на всю жизнь, но и рентгеновские снимки животных не менее удивительны
Мы все прекрасно представляем, как проходит беременность человека, и благодаря современным технологиям можем увидеть ребёнка в утробе матери на самых ранних стадиях, с разных ракурсов и даже в трёхмерной проекции.
Но а как же выглядит беременность у братьев наших меньших?
Специалисты, которые по долгу своей работы наблюдают животных, готовых принести потомство, поделились этими удивительными рентгеновскими и ультразвуковыми снимками.
Читайте также: Мужчина сделал своего пса звездой Instagram
Джерело: twizz.ru