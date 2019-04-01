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    15 удивительных рентгеновских снимков беременных животных

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    15 удивительных рентгеновских снимков беременных животных

    Для женщины первое УЗИ запоминается на всю жизнь, но и рентгеновские снимки животных не менее удивительны

    Мы все прекрасно представляем, как проходит беременность человека, и благодаря современным технологиям можем увидеть ребёнка в утробе матери на самых ранних стадиях, с разных ракурсов и даже в трёхмерной проекции.

    Но а как же выглядит беременность у братьев наших меньших?

    Специалисты, которые по долгу своей работы наблюдают животных, готовых принести потомство, поделились этими удивительными рентгеновскими и ультразвуковыми снимками.

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    на весь екран згорнути
    Беременная собака
    Беременная черепаха
    Беременная кошка
    Ещё одна кошка
    УЗИ беременной акулы
    Беременная змея
    Беременная шиншилла
    Беременная летучая мышь
    Беременная морская свинка
    И ещё одна
    Беременная бородатая агама
    Беременный енот
    Беременная обезьяна
    Беременная олениха
    Беременная птица киви
    Беременный древесный сцинк

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    Джерело: twizz.ru

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