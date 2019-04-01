15 удивительных рентгеновских снимков беременных животных



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Для женщины первое УЗИ запоминается на всю жизнь, но и рентгеновские снимки животных не менее удивительны

Мы все прекрасно представляем, как проходит беременность человека, и благодаря современным технологиям можем увидеть ребёнка в утробе матери на самых ранних стадиях, с разных ракурсов и даже в трёхмерной проекции.

Но а как же выглядит беременность у братьев наших меньших?

Специалисты, которые по долгу своей работы наблюдают животных, готовых принести потомство, поделились этими удивительными рентгеновскими и ультразвуковыми снимками.

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Джерело: twizz.ru