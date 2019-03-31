Создана обсерватория, которую оценят фанаты «Звездных войн»



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boredpanda.com

Каждый фанат «Звездных войн» знает этот небольшой симпатичный дроид R2-D2. И среди его поклонников не только подростки, но и университетские профессора

Профессор Цвайбрюккенского Университета прикладных наук, Германия, Хуберт Зітте, известный лекциями на тему фильмов «Звездный путь» и «Звездные войны», вместе с небольшой командой, состоящей из его тестя Хорста Хелле, мастера живописи Клауса Руффинга и нескольких студентов, что согласились помочь, превратил Цвайбрюккенскую обсерваторию Ассоциации естественных наук на узнаваемый персонаж.

Теперь R2-D2 помогает любителям космоса смотреть в звездное небо!

Профессор и любитель научной фантастики закончил проект в сентябре 2018 года.

Понятное дело, такое искусство привлекло внимание фанатов «Звездных войн» и даже актера Марка Хэмилла, который написал об этом в Twitter.

Марку Хэмиллу, который сыграл Люка Скайуокера в киносаге «Звёздные войны», очень понравилась обсерватория в виде дроида.

«Обсерватория R2-D2 превратила немцев в огромных ботаников», - написал Марк Хэмилл на своей странице в Twitter.

R2-D2 (иначе Artoo-Detoo, Арту-Диту) — астромеханический дроид и коллега C-3PO в вымышленной вселенной «Звёздных войн».

Пока гигантский R2-D2 стоит на страже Земли, мы все же надеемся, что к нему в будущем присоединится C-3PO, чтобы не скучно было.

Джерело: boredpanda.com