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    Необычный кинотеатр: захватывающие фото

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    Необычный кинотеатр: захватывающие фото
    24tv.ua

    Кинотеатр Tivoli, который открылся недавно в английском городе Бат, воплощает собой новую концепцию cinema boutique. Основа проекта – люксовый сервис и камерная обстановка в стиле частного клуба

    В эпоху безликих сетевых кинотеатров со скучными интерьерами и однообразными фуд-кортами набирает обороты новая концепция cinema boutique. В зародыше тренда – кинотеатр Tivoli в английском городе Бат, который объединил в одном пространстве пять камерных залов, кафе-бар и уютный ресторан.

    Оформление интерьеров, так же как и разработкой айдентики для Tivoli, занималась лондонская студия Run for the Hills. По мнению Анны Берлз, которая возглавляет ее интерьерное подразделение, единый подход ко всем аспектам дизайна позволил создать сильный и запоминающийся образ.

    Кинотеатр начинается с полутемного холла, оформленного как лобби небольшой гостиницы. Старинная лестница из темного дерева ведет на второй этаж, где расположен бар и просторный лаундж, обстановка которого напоминает скорее домашнюю гостиную или салон частного клуба, чем фойе кинотеатра. Камин, деревянный паркет, ковры, диваны и кресла с бархатными подушками, живопись на стенах и множество интересных аксессуаров.

    Фотографии, вазы, статуэтки и прочие штучки на полках, как подчеркивают дизайнеры, здесь не только для антуража. Конечно, они и сами чем-то похожи на декорации, и у заядлых киноманов даже могут вызвать ассоциации с тем или иным фильмом.

    Если лаундж и ресторан оформлены в духе английской классики, то в баре объединили разнородные мотивы и материалы. Темное дерево, состаренная медь и мрамор сочетаются с металлической сеткой, простой белой плиткой и светящимися трубками в стиле вывесок старых кинотеатров.

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    Для кинопросмотров предназначены четыре зала на 50 мест каждый с бархатными креслами в оттенках ночи, темно-синего неба и так называемая «Режиссерская ложа» для двенадцати зрителей с кожаными диванами. Заказать напитки и легкие закуски можно прямо сюда, не отрываясь от просмотра фильма.

    Джерело: 24tv.ua

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