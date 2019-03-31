В Норвегии открыли уникальный ресторан



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boredpanda.com

Первый, самый большой и самый удобный ресторан

Underwater - крупнейший в мире подводный ресторан, рассчитанный на 100 человек, - первый в своем роде в Европе, а также центр наблюдения за морской жизнью.

Словно упавшая в море, монолитная форма здания, длиной 111 футов, буквально, пробивает поверхность воды и опускается на морское дно.

Сделав всего еще один шаг вперед и вы, в конечном итоге, полностью погружаетесь в морскую среду. Шероховатость бетонной оболочки будет функционировать как искусственный риф, на котором, со временем появятся водоросли.

Толстые бетонные стены позволяют ему противостоять давлению и ударам от бурных морских условий и, подобно затонувшему перископу, из огромного панорамного окна ресторана открывается вид на морское дно, которое меняется в течение сезонов и в различных погодных условиях.

Ресторан специализируется на приготовлении изысканных блюд на основе высококачественных местных продуктов.

Шеф-повар Nicolai Ellitsgaard из знаменитого ресторана Måltid в Кристиансанне является международным шеф-поваром с опытом работы в лучших ресторанах Мишлен.

В Норвегия известна своими интенсивными погодными условиями, которые могут меняться несколько раз в день.

Прибыв на место, впечатления посетителя от «непослушного» ветра быстро растворяются, когда его вводят в приглушенное фойе ресторана. Богатые интерьеры создают теплую, гостеприимную атмосферу.

Джерело: boredpanda.com