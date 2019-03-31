Мужчина сделал своего пса звездой Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/rafaelmantesso

Рафаэля Монтессо бросила жена в его тридцатый день рождения. Она забрала всю кухонную утварь, мебель, фотографии

Оставила его в пустой белой квартире — единственное, что жена не взяла с собой, — это бультерьер, которого она назвала в честь своего любимого дизайнера обуви Джимми Чу.

Рафаэль не растерялся и моментально увлекся фотографированием Джимми Чу на белом фоне.

Как только пес в блаженстве распластывался у белой стены, Рафаэль хватал маркер и рисовал вокруг него дивный новый мир.

В результате у пса Джимми Чу появилось много увлечений: он смотрит «Безумцев», им стреляют из пушки, он даже присоединяется к группе Kiss… всё это на бумаге, конечно же.

«После развода всё моё имущество состояло из Джимми и квартиры с голыми стенами. И тут я понял, что из них получится отличный белый фон для смешных и беззаботных фотографий Джимми», - сообщил Монтессо.

Фотосъемка – отличный способ провести время с собакой. А творчество Рафаэля Монтессо уже привлекло внимание модного бренда Jimmy Choo Ltd.

Jimmy Choo совместно с художником выпустили капсульную коллекцию Choo Hound. В центре внимания — английский бультерьер по кличке Джимми Чу, его стиль, любимые развлечения и мечты.

Джерело: telegraf.com.ua