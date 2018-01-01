Шэрон Стоун и Ким Бейсингер могут заменить Ким Кэтролл в продолжении «Секса в большом городе»
- Сьогодні, 15:18
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Поклонники культового сериала все еще надеются на продолжение истории
«Кого-то нового», судя по слухам, может сыграть какая-то известная актриса из того же поколения, что и оригинальная четверка Паркер-Кэтролл-Никсон-Дэвис. В списке имен, которые фигурируют – такие знаменитые актрисы, как Шэрон Стоун и Ким Бейсингер.
Напомним, что неделю назад Ким Кэтролл публично оскорбила Сару Джессику Паркер в Instagram - ее гневное сообщение в адрес экс-коллеги тут же процитировали десятки изданий:
«Сегодня мама спросила меня: «Когда Сара Джессика Паркер, эта лицемерка, оставит, наконец, тебя в покое? Твои попытки поддержать нас – болезненное напоминание о том, какой жестокой на самом деле ты была и остаешься. Я буду предельно ясной. Ты – не моя семья. Ты мне не друг. Так что я говорю тебе в последний раз: хватит эксплуатировать нашу трагедию, чтобы восстановить свой имидж «милой девушки»».
Джерело: popcornnews