Шэрон Стоун и Ким Бейсингер могут заменить Ким Кэтролл в продолжении «Секса в большом городе»

Поклонники культового сериала все еще надеются на продолжение истории

Судя по новым слухам, которые распространяют британские СМИ, «Секс в большом городе 3» все-таки снимут – но, что не удивительно на фоне недавнего публичного конфликта Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер, без Саманты Джонс, отсутствие которой объяснят – легко и просто – смертью героини.

Майкл Патрик Кинг, сценарист оригинального сериала, выходившего в эфир на HBO, и последовавших за ним фильмом, уже якобы смирился с тем, что Ким Кэтролл и Сара Джессика Паркер не помирятся – и намерен «спасать» франшизу альтернативными методами. «Героиней Ким пожертвуют, чтобы освободить место для кого-то нового», утверждает инсайдер.

«Кого-то нового», судя по слухам, может сыграть какая-то известная актриса из того же поколения, что и оригинальная четверка Паркер-Кэтролл-Никсон-Дэвис. В списке имен, которые фигурируют – такие знаменитые актрисы, как Шэрон Стоун и Ким Бейсингер.

Напомним, что неделю назад Ким Кэтролл публично оскорбила Сару Джессику Паркер в Instagram - ее гневное сообщение в адрес экс-коллеги тут же процитировали десятки изданий:

«Сегодня мама спросила меня: «Когда Сара Джессика Паркер, эта лицемерка, оставит, наконец, тебя в покое? Твои попытки поддержать нас – болезненное напоминание о том, какой жестокой на самом деле ты была и остаешься. Я буду предельно ясной. Ты – не моя семья. Ты мне не друг. Так что я говорю тебе в последний раз: хватит эксплуатировать нашу трагедию, чтобы восстановить свой имидж «милой девушки»».