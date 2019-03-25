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    Звезда «Отчаянных домохозяек» празднует день рождения: лучшие фотосессии Марсии Кросс

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    Звезда «Отчаянных домохозяек» празднует день рождения: лучшие фотосессии Марсии Кросс
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    Марсия Энн Кросс родилась 25 марта 1962 года в Марлборо, штат Массачусетс

    В 1984 году ее утвердили на роль Лиз Коррелл в долгоиграющем проекте CBS «На пороге ночи». Сериал шел на американском ТВ с 1956 года и стал стартовой площадкой для таких звезд, как Джон Траволта, Джулианна Мур, Кейт Кэпшоу, Марк Райделл и др.

    После закрытия проекта на «На пороге ночи» Кросс в поисках новых возможностей переезжает в Лос-Анджелес, поближе к миру большого кино. Здесь девушка сыграла роль Виктории Уиллис в детективном сериале «Брасс» (1985).

    Очередной проект стал поводом для огромной радости – Марсия получила первую ведущую роль в сериале «Плюсы и минусы» (1986), представ перед зрителями в образе Линн Эрскин.

    В этом же году девушку приглашают в популярную теледраму «Одна жизнь, чтобы жить», являющуюся продолжением знаменитого когда-то сериала «Даллас». Иногда в фильмографии актрисы мелькают и киноработы, например, роль Рут Филдинг в триллере Кертиса Хэнсона «Дурное влияние» (1990).

    Устав от череды мелких ролей, актриса в 1992 году благодарит небеса за неожиданную удачу. Марсию утвердили в известный прайм-таймовский проект «Мелроуз Плейс». Героиня Кросс, доктор Кимберли Шоу, появилась в 11-м эпизоде 1-го сезона и сразу же привлекла внимание телезрителей как ярким цветом своих волос, так и эксцентричным поведением.

    Ну а следующий шаг в ее творческой биографии – та самая звездная роль в сериале «Отчаянные домохозяйки».

    В фокусе сюжета новой теледрамы – жизнь 4 американских домохозяек, живущих в престижном районе на улице Вистерия-Лейн. Героиня Марсии Кросс – Бри Ван де Камп – помешана на перфекционизме. Она – отменная хозяйка и кулинар, всегда ухожена и приветлива. Муж – успешный бизнесмен, дети – умны и красивы.

    По убеждению Бри, ей удалось создать ту самую идеальную семью. Однако скоро «радужная» картинка меркнет: муж – извращенец, сын – гей, а дочь – будущая мать-одиночка. Со всем этим Бри предстоит справиться и найти свое личное счастье.

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    Сериал с невероятным успехом шел на американском ТВ 8 сезонов: с 2004 по 2010 годы. За роль в «Отчаянных домохозяйках» Марсия Кросс была трижды номинирована на престижную премию «Золотой глобус».

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