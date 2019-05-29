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    Жизнь

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием

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    <p>Мерьем Узерли</p> <p>instagram.com/meryemuzerlimeryem/</p> - Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием

    Мерьем Узерли

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Звезда порадовала поклонников новым фото

    Несколькими днями ранее звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли опубликовала на личной страничке в Instagram свежие снимки из семейного альбома. В кадре актриса запечатлена с мамой Урсулой Узерли и пятилетней дочкой Ларой.

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    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли трогательно поздравила маму с 70-летием
    nstagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Партнерша Халита Эргенча позирует на фото с букетом цветов. В комментариях она обратилась к родительнице, поздравив маму с днем рождения. Урсуле исполнилось 70 лет.

    «С днем рождения! Одна и единственная мама!!! 70 лет… Люблю тебя сильно, ты лучшая», – подписала снимок Мерьем Узерли.

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    Напомним, что в турецком сериале Мерьем Узерли сыграла роль наложницы султана Сулеймана - Хюррем. Партнером актрисы стал Халит Эргенч. После того, как Мерьем покинула проект, ее место на съемочной площадке заняла Вахиде Гердюм.

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