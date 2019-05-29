Анджелина Джоли сводила 13-летнюю дочь на квест



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43-летняя Анджелина Джоли устроила поход на квест в честь 13-го дня рождения дочери Шайло

Актриса не любит шумных праздников, зато легко исполняет желания своих детей. Звездная мама отвела Шайло в The Basement — единственный квест в Лос-Анджелесе с профессиональными актерами.

Что касается квеста, то актриса подгадала, чтобы возраст девочки как раз подходил под допустимые правила — на сайте организации написано, что до него допускаются только лица достигшие 13 лет. Мама с дочерью отлично провели время, поучаствовав в постановке интерактивного театра. Несмотря на то, что Анджелина и Брэд Питт наладили отношения, на праздник он не был приглашен.

Не секрет, что Шайло начала предпочитать куклам самурайские мечи, а платьям — мешковатые балахоны и спортивные штаны. Девочка всерьез задумывается о смене пола. Ее родители не противятся этому, ведь они за свободное самовыражение детей. По стопам старшей сестры пошла 10-летняя Вивьен. Она все чаще появляется на публике в мужских вещах и становится копией своего брата Нокса.

Джерело: graziamagazine.ru