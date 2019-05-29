Опубликованы лучшие фото Киева: город готовится к встрече с летом



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Столица прощается с весной. Лето начнется уже в эти выходные

В Киеве почти подготовились к началу нового пляжного сезона. Его начало не всегда совпадает с календарным летом. Официально сезон начинается после того, как вода в реках и озерах столицы прогревается до 17 градусов тепла, а пляжи получают паспорта после лабораторных исследований.

2019-го в городе откроется новый официальный пляж - «Троещина», который ранее был зоной отдыха. Мест, где можно будет отдохнуть у воды, также станет больше - к лету планируют открыть 18 локаций.

В летнем сезоне 2019-го будут работать все пляжи города, которые были доступны киевлянам и в прошлом. На новом пляже на Троещине раньше можно было загорать, но купаться не рекомендовали. Это место уже давно считали одним из лучших диких пляжей на Левом берегу столицы. Теперь здесь расчистили акваторию, обустроили навесы и зеленую зону. Также здесь обновят кабинки для переодевания и установят пляжный душ, будет работать пост охраны, пляжный патруль и медпункт.

В конце мая киевляне и гости столицы активно делились в Instagram фотографиями весеннего Киева.

В подборку попали фотографии утреннего и вечернего Киева. Было много постов с фото, где Киев поздравляли с днем города. Последний столица отметила 25-26 мая.

Джерело: kiev.informator.ua