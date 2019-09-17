Бывшая жена Харви Вайнштейна встречается с известным актером



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Дизайнер встречается с другом своего бывшего мужа

Два года спустя после громкого развода с продюсером Харви Вайнштейном, обвиненным в насилии и сексуальных домогательствах, дизайнер марки Marchesa Джорджина Чапман начала новую главу своей жизни. Она встречается с актером Эдрианом Броуди, который ранее дружил и сотрудничал с Харви.

В общем-то, первая встреча Джорджины и Эдриана состоялась именно благодаря Харви, но тогда они только познакомились и общение не продолжилось. Новый виток в их истории начался в апреле этого года, когда их свела на своей вечеринке в Пуэрто-Рико модель Хелена Кристенсен.

Напомним, Джорджина и Харви Вайнштейн были вместе 10 лет, до тех пор, как в 2017 году более 90 женщин обвинили продюсера в домогательствах и насилии. О том непростом периоде дизайнер рассказывала в интервью американскому Vogue:

«Я всегда считала наш брак счастливым. Я любила свою жизнь. Харви был прекрасным партнером, другом, советником. Я доверяла ему, поэтому просто не могла поверить в обвинения... Тем более, что первые истории были о времени, когда мы еще не были вместе. Но потом посыпались остальные... Я была уничтожена и разбита. Я чувствовала, что не заслужила этого. Я похудела на 4,5 килограмма за 5 дней, потому что не могла переваривать пищу. У меня были постоянные головокружения».

Джерело: thesun.co.uk