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    В Париже открылась выставка, посвященная лучшим показам Chanel эпохи Карла Лагерфельда

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    В Париже открылась выставка, посвященная лучшим показам Chanel эпохи Карла Лагерфельда
    vogue.ua

    Выставка Lagerfeld, the Chanel Shows проходит в парижской галерее Le Royal Monceau Raffles с 15 сентября по 30 октября

    Накануне Парижской недели моды, которая стартует 23 сентября, в галерее Royal Monceau открылась выставка, посвященная лучшим показам Chanel эпохи Карла Лагерфельда.

    В центре выставки – ранее неопубликованные фотографии британского художника Саймона Проктера, который много лет снимал закулисье показов Chanel.

    Проктер известен дерзкими, провокационными, часто сюрреалистичными фотографиями и именно благодаря этому взгляду Карл Лагерфельд пускал фотографа туда, куда был запрещен вход рядовым фотографам.

    Дружба и сотрудничество Саймона Проктера и Карла Лагерфельда длились больше 20 лет. На выставке показывают крупноформатные фото, запечатлевшие самые трогательные моменты во время подготовки к показам.

    Саймон Проктер снимал для W Magazine, Vogue, New York Times, принимал участие в Арт Базель в Майами, а его выставки проходят в Гран Пале и Бостонском музее современного искусства.

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    В сентябре издательство Rizzoli представит книгу по мотивам выставки, а 26 сентября ее можно будет подписать лично у автора.

    Джерело: vogue.ua

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