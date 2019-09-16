Надя Дорофеева опубликовала пикантное фото с любимым мужем



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newsyou.info

Надя Дорофеева живет в очень насыщенном темпе - скоро у группы «Время и Стекло» состоится концерт, к которому она и ее партнер Позитив активно готовятся

Дошло даже до того, что певице очень редко удается позавтракать дома с любимым мужем - впрочем, на днях это все же произошло, и счастливая артистка поделилась милым «домашним» фото без макияжа.

Теперь же она заинтриговала всех своих поклонников интересным заявлением.

Надя опубликовала пикантное фото с Владимиром Дантесом - девушка запрыгнула на руки к любимому и нежно обнимает его за шею, а тот поддерживает ее за ягодицы и влюбленно смотрит вверх на супругу.

instagram.com/nadyadorofeeva

А вот подпись к снимку заставила фанатов усиленно гадать, что же такое интересное скоро произойдет.

«Горжусь тобой очень! Ой ребята ....) что будет», - загадочно написала Дорофеева.

Подписчики артистки тут же принялись строить догадки. Так как это явно связано с Дантесом, некоторые предположили, что у пары будет ребенок. Другие же считают, что Владимир представит какой-то свой новый проект - возможно, даже вернется на сцену как исполнитель.

Джерело: rbc.ua