Cамая сексуальная ведущая погоды застраховала свои знаменитые ягодицы

Девушка, прославившаяся как самая сексуальная ведущая погоды на телевидении, охотно радует своих фолловеров горячими постами в нижнем белье и лучах солнечной Аргентины

24-летняя аргентинская модель Сол Перес, которая претендует на титул самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире, застраховала самую выдающуюся часть своего тела. Отныне «пятая точка» аргентинки застрахована «от всех возможных рисков» на сумму 72 тыс. фунтов стерлингов (порядка 2,8 млн грн.). Сол

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Cамая сексуальная ведущая прогноза погоды на телевидении Аргентины

Девушка, прославившаяся как самая сексуальная ведущая погоды на телевидении, охотно радует своих фолловеров горячими постами в нижнем белье и лучах солнечной Аргентины

24-летняя аргентинская модель Сол Перес, которая претендует на титул самой сексуальной ведущей прогноза погоды в мире, застраховала самую выдающуюся часть своего тела. Отныне «пятая точка» аргентинки застрахована «от всех возможных рисков» на сумму 72 тыс. фунтов стерлингов (порядка 2,8 млн грн.).

Сол Перес ведет прогноз погоды на телеканале TyC Sports. За ее жизнью в Instagram следят более 2,5 млн пользователей. Откровенные фотографии Перез набирают в соцсети сотни тысяч лайков и такое же количество комментариев. Однажды даже звезда футбола Криштиану Роналду признался, что Сол Перес — его любимая ведущая.

Недавно она призналась, что за последнее время набрала 10 кг. При этом у нее нет ни капли лишнего жира. Вес увеличился за счет наращивания мыщц в результате интенсивных тренировок. По словам девушки, фитнес и тяжелая атлетика делают ее миниатюрное тело более сексуальным.

Хотя многие считают Сол самой сексуальной телеведущей мира, серьезную конкуренцию ей составляет 27-летняя мексиканка Янет Гарсия. У девушек примерно равное число подписчиков в соцсетях.