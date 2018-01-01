В Instagram набирает популярность флешмоб «Обвисшая грудь»

Блогер из Великобритании запустила флешмоб, который приобрел широкую популярность в разных странах

Несколько месяцев назад британская модель Чедера Эгрю запустила флешмоб в поддержку обвисшей груди. 23-летняя девушка, модель из Лондона является обладательницей большой обвисшей груди, благодаря которой стала знаменитой в соцсетях. Девушка много лет страдала от того, что не соответствует идеалам красоты из-за своей груди,



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Блогер из Великобритании запустила флешмоб, который приобрел широкую популярность в разных странах

Несколько месяцев назад британская модель Чедера Эгрю запустила флешмоб в поддержку обвисшей груди. 23-летняя девушка, модель из Лондона является обладательницей большой обвисшей груди, благодаря которой стала знаменитой в соцсетях.

Девушка много лет страдала от того, что не соответствует идеалам красоты из-за своей груди, потерявшей форму. Девушка неоднократно задумывалась об операции по подтяжке груди. Однако Чедере со временем удалось принять и полюбить себя. И теперь она решила помочь другим девушкам, столкнувшимся с аналогичной проблемой.

Теперь она регулярно публикует фото на своей странице Instagram с полуобнаженной грудью. Такие фото она отмечает хештегом #SaggyBoobsMatter, что дословно может быть переведено, как «обвисшая грудь имеет значение».

Модель делает это, чтобы доказать себе и другим, что в обвисшем бюсте нет ничего некрасивого и тем более постыдного. Сейчас у девушки почти 60 тысяч подписчиков, и многие ее поддерживают.

Флешмоб подхватили женщины разных возрастов, которые живут в самых разных странах. Теперь в социальной сети под хэштегом #SaggyBoobsMatter можно найти не одну сотню фото с обвисшей грудью.

Хэйтеры девушки пишут ей множество гадких комментариев, что только раззадоривает молодую феминистку и бодипозитивистку.

Джерело: obozrevatel.com