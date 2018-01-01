Папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями
- Сьогодні, 13:56
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Розсилка
Известную артистку хорошо приняли в тесном кругу семейства Биберов
Популярные американские музыканты Селена Гомес и Джастин Бибер празднуют на Ямайке свадьбу отца Джастина. 42-летний Джереми Бибер женился на своей возлюбленной – 29 Челси Ребель, у которой виден животик.
Накануне праздника, в понедельник, Селена и Джастин загорали под лучами солнца, наслаждаясь компанией друг друга. Там их и заметили за романтическими поцелуями и объятиями.
Инсайдеры отмечают, что Джастин и Селена на свадьбе выглядели счастливыми и хорошо отдохнули во время празднования. В целом на праздник были приглашены только родные и близкие. Так что празднование ограничивалось 30 гостями. То, что в это число вошла и Селена Гомес намекает на ее серьезные отношения с семейством Биберов и возможное будущее замужество за Джастином.
Джерело: 24 канал