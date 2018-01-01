Папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями

Известную артистку хорошо приняли в тесном кругу семейства Биберов

Популярные американские музыканты Селена Гомес и Джастин Бибер празднуют на Ямайке свадьбу отца Джастина. 42-летний Джереми Бибер женился на своей возлюбленной – 29 Челси Ребель, у которой виден животик. Накануне праздника, в понедельник, Селена и Джастин загорали под лучами солнца, наслаждаясь компанией друг друга. Там их и заметили за



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Селена Гомес и Джастин Бибер

Известную артистку хорошо приняли в тесном кругу семейства Биберов

Популярные американские музыканты Селена Гомес и Джастин Бибер празднуют на Ямайке свадьбу отца Джастина. 42-летний Джереми Бибер женился на своей возлюбленной – 29 Челси Ребель, у которой виден животик.

Накануне праздника, в понедельник, Селена и Джастин загорали под лучами солнца, наслаждаясь компанией друг друга. Там их и заметили за романтическими поцелуями и объятиями.

Инсайдеры отмечают, что Джастин и Селена на свадьбе выглядели счастливыми и хорошо отдохнули во время празднования. В целом на праздник были приглашены только родные и близкие. Так что празднование ограничивалось 30 гостями. То, что в это число вошла и Селена Гомес намекает на ее серьезные отношения с семейством Биберов и возможное будущее замужество за Джастином.

Джерело: 24 канал