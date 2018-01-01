  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями

    Известную артистку хорошо приняли в тесном кругу семейства Биберов
    Популярные американские музыканты Селена Гомес и Джастин Бибер празднуют на Ямайке свадьбу отца Джастина. 42-летний Джереми Бибер женился на своей возлюбленной – 29 Челси Ребель, у которой виден животик. Накануне праздника, в понедельник, Селена и Джастин загорали под лучами солнца, наслаждаясь компанией друг друга. Там их и заметили за
    • Сьогодні, 13:56
    • Розсилка
    Селена Гомес и Джастин Бибер
    Селена Гомес и Джастин Бибер

    Известную артистку хорошо приняли в тесном кругу семейства Биберов

    Популярные американские музыканты Селена Гомес и Джастин Бибер празднуют на Ямайке свадьбу отца Джастина. 42-летний Джереми Бибер женился на своей возлюбленной – 29 Челси Ребель, у которой виден животик.

    Накануне праздника, в понедельник, Селена и Джастин загорали под лучами солнца, наслаждаясь компанией друг друга. Там их и заметили за романтическими поцелуями и объятиями.

    Инсайдеры отмечают, что Джастин и Селена на свадьбе выглядели счастливыми и хорошо отдохнули во время празднования. В целом на праздник были приглашены только родные и близкие. Так что празднование ограничивалось 30 гостями. То, что в это число вошла и Селена Гомес намекает на ее серьезные отношения с семейством Биберов и возможное будущее замужество за Джастином.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями
    Папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями
    Папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями
    Папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями
    Папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями
    Папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями

    Читайте также: Тейлор Свифт, Джастин Бибер и Адель претендуют на звание «Артист десятилетия».

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    фотография артист певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ