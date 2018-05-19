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    Целлюлит и складки: модели plus-size не боятся показать свои недостатки

    • Розсилка
    Тесс Холлидей
    Тесс Холлидей

    Модели plus-size любят себя, свое неидеальное тело и умело превращают все недостатки в достоинства

    Не каждый человек способен показать всему миру, какой он есть на самом деле. Зато пышнотелые красотки делают это с удовольствием и без капли стеснения. И если для одних подобная открытость — пример смелости, то для других — неприемлемое поведение и чистой воды провокация.

    Одна из самых знаменитых plus-size моделей впереди планеты всей в вопросах «голых» платьев — Эшли не боится демонстрировать фигуру и всячески подчеркивает ее облегающими фасонами и прозрачными нарядами. 26-летняя американка Эшли Грэхем сталап первой моделью plus size, которой выпала честь появиться на страницах Sports Illustrated — журнала, публикующего снимки исключительно худеньких красоток.

    Сама Эшли и не сомневалась в своей неотразимости: «Я знаю, что я выгляжу сексуально, и я хочу, чтобы все женщины с большими размерами осознали, что они тоже выглядят привлекательно». В своем Instagram девушка любит выкладывать селфи в белье и фотографии с тренировок.

    Еще одна модель plus-size — американка Тесс Холлидей, которая, как и Грэм, предпочитает не скрывать формы, а демонстрировать их. Тесс любит декольте, мини и, конечно же, высокие каблуки. Тесс несколько крупнее своих коллег, что не помешало ей получить контракты с Benefit, SimplyBe и Yours Clothing.

    Однажды она призналась: «Мужчины считают меня безумно сексуальной. На мне ведь не стоит клеймо, раз я plus-size. Думаю, и другие чувствуют, что от меня исходит позитивная энергия». Ее то девушка и проявляет вовсю в своем Instagram — тут вам и кривляния, и селфи, и фото с тренировок, и снимки с любимым племянником.

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    Фелисити Хейворд
    Фелисити Хейворд
    Эшли Грэхем
    Фелисити Хейворд
    Тесс Холлидей
    Тесс Холлидей
    Фелисити Хейворд
    Фелисити Хейворд
    Фелисити Хейворд
    Фелисити Хейворд
    Целлюлит и складки: модели plus-size не боятся показать свои недостатки
    Эшли Грэхем
    Тесс Холлидей
    Эшли Грэхем
    Эшли Грэхем
    Эшли Грэхем
    Эшли Грэхем
    Эшли Грэхем
    Тесс Холлидей
    Тесс Холлидей
    Эшли Грэхем
    Тесс Холлидей
    Тесс Холлидей
    Целлюлит и складки: модели plus-size не боятся показать свои недостатки
    Тесс Холлидей
    Эшли Грэхем

    А вот британская модель Фелисити Хейворд и вовсе считает, что ее абсолютно голое тело достоин увидеть каждый подписчик, а потом порой слегка шокирует их очень откровенными кадрами.

    Джерело: www.wmj.ru

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