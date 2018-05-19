Целлюлит и складки: модели plus-size не боятся показать свои недостатки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тесс Холлидей

Модели plus-size любят себя, свое неидеальное тело и умело превращают все недостатки в достоинства

Не каждый человек способен показать всему миру, какой он есть на самом деле. Зато пышнотелые красотки делают это с удовольствием и без капли стеснения. И если для одних подобная открытость — пример смелости, то для других — неприемлемое поведение и чистой воды провокация.

Одна из самых знаменитых plus-size моделей впереди планеты всей в вопросах «голых» платьев — Эшли не боится демонстрировать фигуру и всячески подчеркивает ее облегающими фасонами и прозрачными нарядами. 26-летняя американка Эшли Грэхем сталап первой моделью plus size, которой выпала честь появиться на страницах Sports Illustrated — журнала, публикующего снимки исключительно худеньких красоток.

Сама Эшли и не сомневалась в своей неотразимости: «Я знаю, что я выгляжу сексуально, и я хочу, чтобы все женщины с большими размерами осознали, что они тоже выглядят привлекательно». В своем Instagram девушка любит выкладывать селфи в белье и фотографии с тренировок.

Еще одна модель plus-size — американка Тесс Холлидей, которая, как и Грэм, предпочитает не скрывать формы, а демонстрировать их. Тесс любит декольте, мини и, конечно же, высокие каблуки. Тесс несколько крупнее своих коллег, что не помешало ей получить контракты с Benefit, SimplyBe и Yours Clothing.

Однажды она призналась: «Мужчины считают меня безумно сексуальной. На мне ведь не стоит клеймо, раз я plus-size. Думаю, и другие чувствуют, что от меня исходит позитивная энергия». Ее то девушка и проявляет вовсю в своем Instagram — тут вам и кривляния, и селфи, и фото с тренировок, и снимки с любимым племянником.

А вот британская модель Фелисити Хейворд и вовсе считает, что ее абсолютно голое тело достоин увидеть каждый подписчик, а потом порой слегка шокирует их очень откровенными кадрами.

Джерело: www.wmj.ru