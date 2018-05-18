GQ потроллил коллег, опубликовав на обложке многоруких моделей

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Обложка журнала GQ

У каждой героини снимка есть лишние руки и ноги, которые находятся в самых неожиданных местах

Известный глянец GQ выпустил обложку с актрисами Кейт МакКинон, Исой Рей и Сарой Сильверман. На ней у Кейт Маккинон неестественно вывернута нога, у моделей по несколько рук, которые, кроме того, видны в неожиданных местах, например, под сценой.

Таким образом журнал напомнил о неудачном снимке издания VanityFair. Последний в своем голливудском выпуске опубликовал коллективный снимок голливудских звезды. На фото у актрисы Риз Уизерспун появилась третья нога, у Опры Уинфри — лишняя рука, а у актрисы Зендаи Коулман пропала нога. Этот курьез спровоцировал активные обсуждения в социальных сетях.

«GQ хотел бы извиниться перед Кейт Маккиннон, Исой Рэй и Сарой Сильверман за вопиющие ошибки, которые мы допустили в процессе создания обложки для нашего комедийного выпуска 2018 года, – написали в журнале. – Мы хотели только отдать дань трем комедийным суперзвездам, умным и проницательным, буйным и очень нужным комедии в наше время. Мы глубоко сожалеем о том, что результаты нарушили строгие редакционные стандарты GQ и законы природы», - комично прокомментировали этот казус в издании.

Джерело: Buro 24/7