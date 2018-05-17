Международное фотосообщество определило лучшие фото года

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Третье место, приз $500. Автор фото: Михаил Потапов

Объединение фотохудожников 1x объявило победителей своего ежегодного конкурса

Работы участников конкурса 1x Photo Awards рассматривали в 12 категориях: «Люди», «Природа», «Уличная фотография», «Абстракция», «Натюрморт», «Архитектура», «Художественная ню фотография», «Креативное редактирование» и др.

Главный победитель получил денежное вознаграждение в размере $10 тыс.; за второе место – $1 тыс.; за третье – $500. Также наградили обладателя премии Кена Роквелла. Отдельной наградой был приз зрительских симпатий. Его премия составила $1 тыс.

1X Photo Awards 2012 - эксклюзивный фотоконкурс, который организовывается сайтом 1x.com, на которой создана крупная онлайн галерея снимков. Миссия конкурса - распространение фотографии, как одной из форм искусства.

Стоимость участия составляет 10€ (для участников из Европы) и $10 (для всех остальных). В жюри конкурса состоят Герон Сегехолм, редактор журнала и автор успешных книг по фотографии, и Синтия Хэлд - владелец собственной галереи в Лос-Анджелесе.

Первое место конкурса присуждено фотографу Шарлин Гербер (Charlaine Gerber) из ЮАР. Второе место занял американский фотограф Брайан Джексон (Brian Jackson). А на третьем – российский фотограф Михаил Потапов (Mikhail Potapov).

Джерело: 1x.com