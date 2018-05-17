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    Международное фотосообщество определило лучшие фото года

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    Третье место, приз $500. Автор фото: Михаил Потапов
    Третье место, приз $500. Автор фото: Михаил Потапов

    Объединение фотохудожников 1x объявило победителей своего ежегодного конкурса

    Работы участников конкурса 1x Photo Awards рассматривали в 12 категориях: «Люди», «Природа», «Уличная фотография», «Абстракция», «Натюрморт», «Архитектура», «Художественная ню фотография», «Креативное редактирование» и др.

    Главный победитель получил денежное вознаграждение в размере $10 тыс.; за второе место – $1 тыс.; за третье – $500. Также наградили обладателя премии Кена Роквелла. Отдельной наградой был приз зрительских симпатий. Его премия составила $1 тыс.

    1X Photo Awards 2012 - эксклюзивный фотоконкурс, который организовывается сайтом 1x.com, на которой создана крупная онлайн галерея снимков. Миссия конкурса - распространение фотографии, как одной из форм искусства.

    Стоимость участия составляет 10€ (для участников из Европы) и $10 (для всех остальных). В жюри конкурса состоят Герон Сегехолм, редактор журнала и автор успешных книг по фотографии, и Синтия Хэлд - владелец собственной галереи в Лос-Анджелесе.

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    Первое место, приз $ 10 000. Автор фото: Шарлин Гербер.
    Второе место, приз $ 1000. Автор фото: Брайан Джексон.
    Третье место, приз $ 500. Автор фото: Михаил Потапов.
    Победитель в категории «Пейзаж». Автор фото: Луиза Ю.
    Приз зрительских симпатий $1 тыс. Автор фото: Кармин Чириако.
    Победитель в категории «Художественная ню фотография». Автор фото: Бруно Биркхофер.
    Победитель в категории «Архитектура». Автор фото: Маттиас Хефнер.
    Премия Кена Роквелла $ 1000. Автор фото: Анна Мельникова.
    Победитель в категории «Документальная фотография». Автор фото: Ф. Дилек Уйар.
    Победитель в категории «Природа». Автор фото: Бен Ли.
    Победитель в категории «Люди». Автор фото: Гейр Джартвейт.
    Победитель в категории «Концептуальная фотография». Автор фото: Радин Бадрня.
    Международное фотосообщество определило лучшие фото года
    Победитель в категории «Креативное редактирование». Автор фото: Онни Вильями.
    Победитель в категории «Уличная фотография». Автор фото: Орна Наор.
    Победитель в категории «Абстракия». Автор фото: Ахмед Табет.

    Первое место конкурса присуждено фотографу Шарлин Гербер (Charlaine Gerber) из ЮАР. Второе место занял американский фотограф Брайан Джексон (Brian Jackson). А на третьем – российский фотограф Михаил Потапов (Mikhail Potapov).

    Джерело: 1x.com

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