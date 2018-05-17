Мистическая Трансильвания: великолепные пейзажи румынских Карпат

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фотографии Алекса Робчука

Алекс Робчук создал уникальную серию снимков, в которых продемонстрировал все величие и красоту Румынии

Трансливания – земля, богатая мифами и легендами. Кроме того, это одно из самых пустынных мест в Европе. Фотограф Алекс Робчук, вдохновившись мифологией и сказками отправился в путешествие по этому региону, чтобы запечатлеть красоту пейзажей, которые сохранились здесь нетронутыми на протяжении нескольких столетий.

Он сделал эти дивные кадры, путешествуя по трансильванской области Марамуреш в Румынии. Такие тихие и спокойные пейзажные фотографии создавать утром и вечером, когда освещение создает особую атмосферу кадра. Поэтому Алекс Робчук просыпается в пять утра и отправляется на поиски наилучшей точки обзора с выдающимся элементом ландшафта. Дождавшись подходящего освещения, он переносит свои чувства и настроение в фотографию.

«Пейзажи, которые я сфотографировал в этой местности, безмятежны и спокойны. В настоящее время, я вижу свой стиль, как традиционную пейзажную фотографию. Мне нравится использовать богатый утренний и вечерний свет для драматического эффекта. Просыпаясь в пять утра, я жду удачного освещения и нахожу самый прекрасный элемент пейзажа вокруг себя. Это лучший рецепт, чтобы перенести мои чувства и мое настроение на обычную фотографию».

Мистическая и колоритная, красивая и загадочная, яркая и уникальная – такая возникает Румыния на фотографиях художника. Известно, что на создание серии фотографий Алекс Робчук потратил 10 лет. Все это время он путешествовал по стране, фиксируя невероятный колорит государства и людей, которые являются главной частью страны.

«Я потратил 10 лет на путешествия по моей стране. Эта подборка – мои лучшие снимки за это время: походы в горы, встречи с особыми людьми и путешествие по Румынии. Если вы еще не бывали здесь, можете узнать о красоте моей страны из фото», – написал Алекс Робчук.

Джерело: 24tv.ua