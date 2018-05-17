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    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн

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    Мила Йовович
    Мила Йовович

    Артистка продемонстрировала откровенный наряд с эффектом битого стекла

    Звезда «Обители зла» и «Пятого элемента» Милла Йовович, которая имеет украинские корни, впечатлила своих поклонником на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Актриса посетила премьеру картины «Горящий» южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона.

    42-летняя звезда появилась перед Дворцом фестивалей и конгрессов в нежном серо-фиолетовом платье Prada с открытой спиной и откровенным декольте. Платье знаменитости украшали частицы искусственного «битого стекла».

    Образ актрисы дополнили золотистые босоножки на шпильке, а также колье-чокер. Волосы уроженки Украины были легко уложены, а макияж звезде сделали с акцентом на малиновые губы. Йовович выглядела очень стильно и эффектно.

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    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн
    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн
    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн
    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн
    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн
    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн
    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн
    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн
    Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн

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    Джерело: Обозреватель

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