Голливудская звезда с украинскими корнями блеснула на красной дорожке Канн

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Мила Йовович

Артистка продемонстрировала откровенный наряд с эффектом битого стекла

Звезда «Обители зла» и «Пятого элемента» Милла Йовович, которая имеет украинские корни, впечатлила своих поклонником на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Актриса посетила премьеру картины «Горящий» южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона.

42-летняя звезда появилась перед Дворцом фестивалей и конгрессов в нежном серо-фиолетовом платье Prada с открытой спиной и откровенным декольте. Платье знаменитости украшали частицы искусственного «битого стекла».

Образ актрисы дополнили золотистые босоножки на шпильке, а также колье-чокер. Волосы уроженки Украины были легко уложены, а макияж звезде сделали с акцентом на малиновые губы. Йовович выглядела очень стильно и эффектно.

Джерело: Обозреватель